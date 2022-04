Ginnastica Ritmica: incetta di medaglie per ArteGinnastica ......e un Fiocco Azzurro!!

Sabato 23 aprile 2022, le giovani ginnaste del settore A.S.D. Arte Ginnastica della Polisportiva del Finale, sono tornate a casa come sempre con un’incetta di medaglie.

Vediamo di seguito nel dettaglio questo ricco medagliere:

– Oro livello LD Allieve, per Alice parodi (capitano), Letizia Zanolla e Greta Orso!

– Argento LD Open, per Federica Baldini (capitano), Arianna Bono, Ginevra Viola e Francesca Bruzzo, che si giocano l’oro a causa di due piccoli errori!

– Oro LC Allieve, per Arianna Cioè (capitano), Lavinia Berta e Sofia Mina.

– si sono classificate alla 5^ posizione le LA2 Allieve, Sofia Gilardino e Anahi Gabossi, che purtroppo, anche a causa di un po’ di agitazione di troppo hanno sbagliato!

– Oro livello LA2 Open, per Greta Calliku e Alessandra Garofalo.

– Bronzo nella stessa categoria, invece, per Eleonora Oberto e Gaia Ronco!

– inoltre, 10^ posto per la nostra squadra LA Allieve formata da Athena Pessina, Demetra Fiorinelli, Emma Scaramozzi e Ginevra Berta, (tutte leva 2013), che si stanno facendo esperienza in campo gara in modo Ottimo e con miglioramenti giornalieri!

Ci teniamo, invece, ad inviare un grande abbraccio a Martina Fiorinelli, Anna Caneto e Martina Tipoli, che a causa di un piccolo infortunio non hanno potuto partecipare a questa gara!

Infine, oltre a fare i complimenti a tutte queste meravigliose ragazze, ci teniamo a fare tantissimi auguri alla loro allenatrice, Andrea Carola Violante, che è appena diventata mamma!! Congratulazioni Andrea!! Benvenuto Gabriele! …ed è fiocco azzurro in casa Arte Ginnastica!