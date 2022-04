Ginnastica acrobatica Uisp: ricco medagliere per l’US Villanovese

Villanova d’Albenga. Un’altra domenica ricca di soddisfazioni per le ginnaste dell’US Villanovese, impegnate a Cogoleto nella fase 1 del campionato nazionale Uisp di acrobatica con combinazioni, prova valida per la qualificazione alla fase 2 che si svolgerà in Umbria a giugno.

Le ragazze bluarancio hanno ben figurato in tutte le categorie, raccogliendo numerosi podi.

In Terza Categoria una doppia medaglia di argento per Virginia Bruno e Sofia Stalla nell’esercizio di coppia e nel trio con la compagna Allegra Foroni.

In Quarta Categoria anche Elena Tomati e Aurora Cristofari salgono sul secondo gradino del podio sia con la coppia sia nel trio con Valentina Dellavalle. Completa il podio la coppia di Aurora Barbaria e Maddalena Ceriotti, terze classificate, le quali, con la compagna Sara Geraci, conquistano l’oro con il trio femminile.

In Serie C prosegue la stagione d’oro per la coppia femminile Nur e Naima Ibnaiche che sale sul gradino più alto del podio. Primo posto anche per il trio C di Giorgia Canalella, Ilenia Sola e Vittoria Bruno.

Nel campionato maggiore conquistano l’oro Sofia Geraci, Anita Chiera e Mariangela Peloso in A1 e Alice Racca, Sofia Bertin e Giada Lucarelli in A2 con esercizi molto apprezzati dal pubblico presente.

Ritorno in pedana vittorioso per Maria Chiara Gallo, che conquista l’oro nel quartetto Élite con le compagne Alice Sofia e Giada.

Prossimo appuntamento Uisp sempre a Cogoleto domenica 1 maggio, quando scenderà in pedana la squadra acro bluarancio al completo.

Alcuni momenti delle premiazioni