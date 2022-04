Ghini (Uil Liguria): “Vinto le Rsu nel pubblico impiego”

Liguria. “Il cielo della Liguria è sempre più blu grazie alla nostra azione riformista in ogni luogo di lavoro”. Lo dichiara Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, a margine della competizione elettorale relativa alle Rsu nel pubblico impiego.

“Tutte le categorie della Uil si sono fortemente distinte in queste Rsu: dalla sanità alla scuola, dalle amministrazioni locali alle agenzie e agli enti dello Stato – prosegue Mario Ghini – Le nostre realtà hanno confermato, e in molti casi raddoppiato, i loro risultati. Le nostre candidate e i nostri candidati hanno dimostrato, una volta di più, che quando il sindacato si presenta a una competizione elettorale, quando ci mette la faccia, i lavoratori rispondono con affluenza e voti. Questa deve essere anche una lezione per la politica che dovrebbe imparare dal sindacato a mettere davvero cuore e testa in tutto quello che fa”.

“La proposta della Uil ha saputo convincere la maggior parte dell’elettorato per le novità che ha saputo esprimere e per la genuinità dei candidati, a cui va il ringraziamento di tutta l’organizzazione della Liguria. Buon lavoro a tutte e a tutti gli azzurri che sapranno infondere un’azione riformista in ogni luogo di lavoro”, chiude Mario Ghini.