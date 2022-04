Garlenda, Comune e Plastic Free Onlus insieme in difesa dell’ambiente

Garlenda. È stato siglato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Garlenda e Plastic Free Onlus per la formazione e sensibilizzazione della popolazione rispetto alla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che “non solo inquina bensì uccide”.

Plastic Free Onlus è nata come realtà digitale. Nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 1000 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica promuovendo appuntamenti di raccolta, progetti nelle scuole, salvataggio delle tartarughe e le Plastic Free Walk.

“Negli anni sono state molte le giornate ecologiche organizzate che testimoniano la sensibilità dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Garlenda nei confronti dell’ambiente, il protocollo d’intesa è stato il naturale passo avanti che siamo molto contenti di fare insieme a Plastic Free Onlus come primo comune aderente in Liguria – è il commento di Alessandro Navone, vice sindaco del Comune di Garlenda che prosegue – Domenica si terrà la prima passeggiata ecologica, sarà un’occasione per conoscere Garlenda e contemporaneamente raccogliere rifiuti. La partenza sarà alle 15 dalla piazza del comune”.

“Voglio ringraziare SAT Servizi Ambientali Territoriali che collabora alla buona riuscita dell’evento” conclude.