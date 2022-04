Funivie, incontro in Comune: “Il ministero dia risposte, l’infrastruttura è strategica”

Savona. Un incontro con il ministero per sciogliere i nodi legati alla questione Funivie. Sono queste le principali richieste emerse dall’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in Comune a Savona tra il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore Francesco Rossello, Unione Industriali e i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione.

L’ultimo confronto si era svolto a dicembre, la lettera di sollecito per un secondo incontro è stata mandata a gennaio. C’è attesa per conoscere le risposte del ministero: “Ci avevano detto che stavano facendo le ultime valutazioni per decidere come gestire l’impianto ma ora devono convoncarci“, ha spiegato l’assessore Rossello.

Dello stesso avviso Simone Turcotto della Cgil: “Il ministero dei trasporti deve chiarire la situazione di quello che è l’affidamento della concessione dell’impianto funiviario”. Il ministero dovrà sciogliere i nodi anche in vista della fine della cassa integrazione prevista a fine agosto.

L’impianto è fermo da oltre due anni a causa di un’alluvione che ha danneggiato due piloni dell’infrastruttura. Per il ripristino era stato pubblicato a inizio gennaio il bando per la manifestazione di interesse degli operatori economici per il ripristino dell’impianto funiviario che collega Savona alla Val Bormida. L’importo complessivo della progettazione esecutiva, dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a quasi 4 milioni di euro (3.817.491,07).

“Il problema della transizione ecologica sta diventando sempre più urgente”, – ha sottolineato l’assessore Rossello. Oltre ai lavori di ripristino dei piloni, saranno necessari ulteriori interventi necessari dopo due anni di stop dell’impianto: “E’ necessario fare questi lavori e procedere con il piano industriale”.

“Siamo favori alla nascita della nuova società di imprenditori locali (Pwr). Questo è un segnale positivo per il territorio. E’ la dimostrazione che l’impianto è strategico. Se il ministero lo riconoscesse come tale significherebbe investimenti”.