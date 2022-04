“Freedom Project”: la fratellanza tra i popoli nel nuovo video dei TieniViva Gospel Voices

Savona. Domani 10 aprile uscirà il nuovo videoclip “Freedom Project” dei TieniViva Gospel Voices, gruppo corale di circa trenta elementi, completato da una band di tre strumentisti, diretto da Marcello Ghio e il cui scopo è la diffusione del messaggio di pace, libertà, fratellanza e giustizia attraverso i canti spiritual e gospel.

“Freedom Project” è un’iniziativa di sensibilizzazione all’uguaglianza fra le persone, iniziata in piena pandemia da Covid-19 e con diverse collaborazioni internazionali.

Il progetto si basa su un brano originale scritto da Ghio, arrangiato con l’aiuto di Paolo Isola e su cui i cori partecipanti hanno costruito e inciso versioni nelle proprie lingue madre che sono state montate insieme in un bellissimo patchwork. Alla canzone hanno contribuito gruppi croati (Asante Vocal Group), francesi (Shiny Colors) e italiani (RedLine e Giovanna Badano), Nadya Sokolova (Bielorussia) per la parte cantata in russo e Romana Ratto, Elisa Pucci e Benedetta Costantino (Germania) per quella in tedesco.

I TieniViva Gospel Voices non sono nuovi alle collaborazioni internazionali e da sempre operano attivamente nella divulgazione dei valori di fratellanza, uguaglianza e tolleranza attraverso i loro concerti, spettacoli dal vivo e social media. “Abbiamo voluto cantare e far cantare un inno alla libertà proprio in questo periodo in cui in Ucraina persone innocenti ne vengono private con un’assurda guerra – spiegano – Per questo progetto abbiamo cercato l’aiuto di altri gruppi gospel che, come noi, volevano far sentire nei propri Paesi d’origine e nella propria lingua madre le parole della speranza”.

Sempre in relazione al loro progetto sarà possibile effettuare una donazione in favore di Emergency, l’associazione umanitaria italiana fondata nel 1994 a Milano da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti insieme a Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3403094839 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo info@tienivivagospelvoices.it o visitare il sito web Tienivivagospelvoices.it.