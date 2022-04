Fondo strategico regionale, in arrivo 3 milioni di euro per il savonese

Liguria. “Con il Fondo Strategico Regionale, in arrivo da Regione Liguria oltre 3 milioni di euro per la provincia di Savona”. Lo annuncia il consigliere regionale Alessandro Bozzano, che sottolinea come “il finanziamento aiuterà molti sindaci a dare risposte concrete ai propri territori, con opere fondamentali dal punto di vista della messa in sicurezza e del recupero urbano”.

Le risorse, come detto, arrivano dal Fondo Strategico Regionale, divisi su due distinti capitoli: due milioni dal settore infrastrutture, difesa del suolo e ambiente di competenza dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone e un ulteriore milione di euro sulla rigenerazione urbana seguita dall’assessore Marco Scajola.

“Per quanto riguarda i due milioni inseriti nel piano di investimenti sulle infrastrutture, in condivisione con i sindaci del territorio e conoscendone bene le esigenze, ho seguito da vicino i lavori delle località più a levante del savonese – aggiunge Bozzano – Sono quindi molto soddisfatto del risultato e ringrazio l’assessore Giampedrone per aver dimostrato grande vicinanza al territorio dando ancora una volta risposte concrete. A Stella arriveranno 252mila euro, per lavori di consolidamento e miglioramento stradale di via della Fontana a Gameragna e in località Verne a San Marino”. “Ringrazio la Regione, l’assessore Giampedrone e il consigliere Bozzano, per la totale vicinanza dimostrata – dichiara il sindaco Andrea Castellini – Queste opere sono attese da tempo dal nostro Comune e finalmente potremo dare il via ai lavori, andando a risolvere importanti criticità”.

Albisola Superiore con 341mila euro potrà completare lavori di manutenzione straordinaria di strade dell’entroterra interessate da alluvionamento, nella frazione di Ellera. “Fare squadra paga sempre – commenta il sindaco Maurizio Garbarini – nel levante savonese è nato un comprensorio unito e coeso, con il consigliere Bozzano in grado di rappresentarlo al meglio grazie alla sua grande conoscenza delle reali necessità”.

Con 80mila euro, il Comune di Albissola Marina potrà completare il rifacimento del percorso pedonale di corso Bigliatti, fino a piazza San Benedetto. “Anche grazie all’intervento del consigliere Bozzano, dalla Regione è arrivata una risposta concreta che ci permetterà di migliorare la qualità dell’offerta verso i nostri cittadini e i turisti”, sottolinea il vicesindaco Luigi Silvestro.

A Pietra Ligure arriveranno 798mila euro per lavori di sistemazione stradale su due arterie, Bormida potrà contare su 422.750 euro per lavori sulla frana di via Pirotti e Calizzano con 180 mila euro avvierà lavori di manutenzione e realizzazione di un nuovo parcheggio.

“Sulla rigenerazione urbana, grazie all’attenzione dimostrata dall’assessore Marco Scajola, la nostra provincia potrà contare su un milione di euro, suddivisi tra sei Comuni che interverranno con opere di recupero su borghi frazionari o su singoli edifici storici. Saranno interessati Borgio Verezzi con 190mila euro, Cengio 190mila, Pietra Ligure 200mila, Testico 179.720 e le due piccole realtà di Onzo e Pallare che conosco bene e per le quali mi sono interessato direttamente. Qui arriveranno rispettivamente 190 e 115mila euro, per il recupero del centro storico e dei borghi di due località frazionali”.