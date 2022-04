Fondo speciale per le pubbliche assistenze: il consiglio regionale vota all’unanimità l’ordine del giorno

Liguria. “Serve un intervento forte per aiutare le nostre Pubbliche Assistenze”. Lo sostiene il consigliere regionale Alessandro Bozzano che ha portato la questione in Consiglio Regionale, con un ordine del giorno ad oggetto “Creazione di un fondo speciale per le pubbliche assistenze” , appena stato votato in aula ottenendo l’approvazione all’unanimità.

Il documento impegna la giunta di intercedere presso il Governo per creare un fondo speciale per le pubbliche assistenze, compresa la Croce Rossa Italiana, dal quale attingere per il funzionamento delle stesse che sia ripartibile in base al criterio ritenuto più confacente ed efficace per il mantenimento del servizio sin qui svolto. Il documento, inoltre, impegna la giunta a intercedere presso il Governo affinché le pubbliche assistenze possano assumere personale dipendente, anche a tempo determinato, ed in relazione alle proprie potenzialità economiche con totale o parziale sgravio dei contributi conseguenti.

L’assessore ai servizi sociosanitari Ilaria Cavo ha chiesto una modifica, che è stata accolta dal proponente; Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) e Veronica Russo (FdI) hanno chiesto di poter aggiungere la firma dei consiglieri dei rispettivi gruppi; Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha annunciato voto favorevole a nome del gruppo.

“Le pubbliche assistenze hanno un ruolo fondamentale di risposta alla comunità per tutto il sistema sanitario – sottolinea -. I bilanci sono però per lo più affidati agli incassi correlati al costo dei servizi offerti, a cui si aggiungono donazioni e contributi concessi dai Comuni di appartenenza. L’attuale emergenza sanitaria ha inoltre aggravato pesantemente i costi fissi e gestionali, mentre si aggiunge la grave difficoltà in cui versano le casse dei Comuni che in futuro non potranno quindi partecipare al finanziamento dei servizi”.

“Dopo essermi confrontato con i responsabili delle pubbliche assistenze del territorio, ho quindi deciso di agire. Con questo O.d.g., approvato all’unanimità, abbiamo quindi ottenuto l’impegno del presidente Giovanni Toti e della Giunta regionale per farsi parte attiva presso il Governo al fine di creare un fondo speciale, dal quale attingere per dare respiro alle pubbliche assistenze così che possano continuare a fornire tutti quei servizi essenziali che garantiscono alla comunità”, ha concluso.