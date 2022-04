Florovivaismo, concerti, spettacoli teatrali, incontri letterari: un festoso sabato di eventi in provincia

Il 23 aprile 1946 Piaggio depositò un brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”: nacque così la Vespa. Una grande innovazione e sicuramente un buon motivo per i nostri connazionali dell’epoca per far festa! La stessa festa che faremo anche noi in questo sabato che viene e che sarà ricco di eventi uno più interessante, coinvolgente e divertente dall’altro, come ci suggerisce l’imperdibile agenda di IVG.it.

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria Albenga sta celebrando di nuovo uno dei suoi eventi più amati, “Fior d’Albenga”, rassegna florovivaistica protagonista della primavera rivierasca. Il tema della 19esima edizione è “Il Grande Cinema”, con installazioni che aziende, enti e associazioni hanno dedicato alla filmografia internazionale. In programma visite alle mostre tematiche e al giardino botanico, laboratori per bambini, ragazzi e adulti, pomeriggi culturali con conferenze e showcase dedicati all’agricoltura e al florovivaismo, “Albenga in Tavola”, il concorso a premi che decreterà l’aiuola più bella e altri eventi in collaborazione con le attività locali.

A Borgio Verezzi si terrà “Verezzi in Fiore”, manifestazione florovivaistica partner di Euroflora 2022. Come ogni anno la fiera è l’occasione per esplorare gli angoli più suggestivi di uno dei borghi più belli d’Italia, ricchi di profumi e colori. I visitatori possono ammirare la mostra all’aperto “Padelle en plein air”, a cura di Ennio Godani e dei suoi allievi di UniTre, e partecipare al concorso fotografico “Verezzi in click” per le vie del paese. La giornata sarà aperta dal gruppo TMR Tuscany Music Revolution, che farà risuonare la sua musica d’improvvisazione.

A Savona. si terrà “Omaggio a Walter Ferrato”, un concerto organizzato dall’omonima associazione in occasione del decimo anniversario della morte del decano dei musicisti savonesi. L’evento riunirà i suoi prestigiosi ex allievi Linda Campanella, Danila Satragno e Gabriele Gentile. Il soprano sarà accompagnato dal pianista genovese Francesco Barbagelata nell’esecuzione di alcune arie d’opera. Si passerà poi alla celebre voce di Satragno, con brani jazz, e alle improvvisazioni musicali di Gentile al piano. Suoneranno anche gli allievi dell’accademia Marco Berruti, Riccardo Calvo, Matteo Costantini, Antonio Falconieri, Simone Piacentino e Alessandro Zottis.

A Ceriale gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia, torna a grandissima richiesta con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Domenica 24 aprile le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale consorzio saranno in lungomare Armando Diaz. Una giornata assolutamente da non perdere per i tanti appassionati del genere e all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, e nel rispetto delle indicazioni di sicurezza. un autentico spettacolo di bancarelle che faranno rivivere le magiche atmosfere del mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

In occasione della festa della Liberazione a Finale Ligure Annapaola Bardeloni porterà in scena il suo monologo “A guerra finita” sulla storia di Giorgio Marincola, noto come “il partigiano con la pelle nera” ma con una vita e una morte che gettano nuova luce sulla storia dell’Italia stessa. Giorgio ha 22 anni quando muore a Stramentizzo il 4 maggio 1945, “A guerra finita”, appunto. Cade in una delle imboscate delle SS che dopo la resa viaggiano con la bandiera bianca in vista, pronti però a sparare appena vengono fermati. Insieme a lui altri trentuno partigiani, quasi tutti ragazzi. La storia di Giorgio è una come tante, solo una cosa la rende diversa: ha la pelle nera…

A Borghetto Santo Spirito l’ingauno Gino Rapa presenterà il libro “Testa di Rapa – Curiosità sulla lingua che parliamo… e non sempre conosciamo”, pubblicato dalle Edizioni Delfino Moro e con la prefazione di Fiorella Mannoia. Il titolo è chiaramente autoironico: il volume è una sorta di gioco con le parole d’uso quotidiano, non un saggio o un trattato linguistico. Le vendite del libro contribuiranno all’acquisto di materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

A Pietra Ligure non perdere l’occasione di momenti di relax, natura e attività con gli animali grazie al programma di AsinOlla: per il 25 aprile speciale grigliata del servizio di ristorazione “Il Vagabondo” e divertenti attrattive e iniziative per bambini e anche per gli adulti.