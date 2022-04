Flag junior e Seconda Divisione: super impegni per i Pirates

Albisola Superiore. Il veliero pirata imbarca anche le squadre Under 13 e Under 15 flag, che faranno il loro esordio sabato 9 aprile nella prima giornata del campionato flag junior Fidaf. Girone importante per i piccoli pirati che affronteranno i Giaguari Torino ed i Blitz Balangero nel bowl che si svolgerà a Torino. I giovanissimi saranno seguiti in panchina da coach Davide Leoni e dai dirigenti Susie Bandelli, Cinzia Vignolo e Giorgio Bianchini, responsabili del settore giovanile Pirates.

Giorgio Bianchini afferma: “Sarà un bowl importante. Ci confronteremo con due squadre piemontesi molto forti. Siamo soddisfatti del nostro lavoro che, nonostante le numerose difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi due anni, abbiamo un settore giovanile in crescita. Nella nostra piccola realtà, con un bacino di utenza esiguo, siamo riusciti a formare due team che fanno ben sperare per il futuro”.

Si proseguirà domenica 10 aprile al Pirates field di Luceto alle ore 14,30, con un incontro di Seconda Divisione che si preannuncia molto combattuto. I Pirates (0-2) affronteranno i Daemons Cernusco (1-2). Un match da dentro o fuori.

I lombardi dovranno riscattare gli ultimi due passi falsi subiti con le sconfitte contro Sentinels e Saints che ne hanno in parte pregiudicato il cammino in chiave playoff. Sappiamo che il coaching staff rossonero ha apportato varianti al gioco dei demoni che verranno in Liguria per fare bottino pieno e poter quindi continuare a sperare nell’accesso ai playoff. I Pirates, invece, dovranno invece continuare a mostrare quei miglioramenti visti nella partita contro i Saints, purtroppo persa di misura, ma che ha mostrato un gioco che potrebbe dare qualche problema agli avversari di domenica.

Appuntamento quindi al Pirates Field di Luceto, Albisola Superiore, con iniio gara alle ore 14,30.