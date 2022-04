Fior d’Albenga, Ciangherotti (FI): “Tomatis ha perso la fiducia dei cittadini, gli eventi spot per ricuricire il rapporto”

Albenga. “Riconosco e apprezzo l’impegno profuso dall’associazione Fior d’Albenga nell’organizzare una manifestazione molto importante per la città, ma trovo ridicolo che il sindaco Riccardo Tomatis non perda mai l’occasione di mettere il cappello su questi eventi di forte richiamo per nascondere la totale inadeguatezza della sua giunta rispetto ai problemi dei cittadini”. A scriverlo è il consigliere comunale di minoranza ingauno Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista attacca l’amministrazione comunale: “Il vero problema – spiega Ciangherotti – non riguarda tanto i soldi spesi per l’organizzazione un evento di richiamo turistico. Il vero problema è che il sindaco Tomatis sta cercando di nascondere tutti i limiti della sua giunta a colpi di scatti postati sui social. Ma gli albenganesi la città la vivono tutti i giorni e purtroppo si stanno rendendo conto che in Comune c’è qualcuno incapace di dare risposte alle loro istanze”.

“Tomatis non gode più della fiducia degli albenganesi – sottolinea il consigliere di minoranza -. La sua è una maggioranza che ormai resta solo attaccata alle poltrone ma che di fatto è già stata messa in minoranza da un sempre più diffuso ed evidente malcontento. Il sindaco, nel disperato tentativo di riemergere nei consensi, le sta provando tutte. E così gli eventi organizzati da altri diventano lo spot ideale per provare a ricucire il rapporto con i cittadini”.

Ma sarebbe un altro l’aspetto politicamente più deplorevole per Ciangherotti: “Tomatis – conclude – sta strumentalizzando anche l’onda emotiva che si è generata a seguito della grande marcia per l’ospedale di Albenga. Il sindaco è un dinosauro politico in via d’estinzione vittima delle sue stesse ambizioni. Quando arriverà il momento di ridare la parola ai cittadini, forse Tomatis si renderà conto che non basta pubblicare della foto sui social per amministrare una città come Albenga. Servono persone preparate e capaci di intrattenere relazioni istituzionali su più livelli. Tutte caratteristiche assenti nel maggioranza che guida la città”.