Fine dell’emergenza sanitaria in Italia: ecco che cosa cambia da oggi

Liguria. Dopo due anni di misure eccezionali l’Italia è uscita dallo stato di emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus. Da oggi quindi inizia il graduale allentamento delle restrizioni con il graduale addio al green pass e poi dal primo maggio l’abbandono totale della certificazione verde e delle mascherine al chiuso.

Ha cessato le sue funzioni la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo a gestire la campagna vaccinale, sostituita dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, guidata dal maggior generale Tommaso Petroni.

Fine lavori anche per il Comitato tecnico-scientifico, istituito ad inizio pandemia dal governo Conte, diventato da subito protagonista della pandemia, da lì sono nate le decisioni che hanno condizionato le nostre vite per due anni.

Ristoranti e bus: stop al green pass

Dal 1° aprile non sarà più necessario esibire il super green pass (disponibile solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid) per sedersi ai tavoli esterni di bar e ristoranti. Il certificato sarà richiesto solo per gli ambienti interni e solo nella sua versione base (ottenibile con il risultato negativo di un tampone).

Addio al green pass per entrare negli uffici pubblici, così come nei negozi. Resta l’obbligo di indossare mascherine protettive, ma bastano le chirurgiche. L’obbligo di mascherine al chiuso resta ovunque fino al 30 aprile. Sono sufficienti le chirurgiche ad accezione, fino al 30 aprile , di cinema e teatri ma anche di tutti i mezzi di traporto, dai bus ai treni, dagli aerei e nave dove resta l’obbligo di ffp2.

Per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza così come per cinema e teatri, sempre fino al 30 aprile, sarà ancora obbligatorio il super green pass, così come per palestre, piscine e per andare allo stadio Il certificato resta obbligatorio, fino al 30 aprile, per accedere sia agli eventi al chiuso che a quelli all’aperto. Nel primo caso continua a essere richiesto il Super Green pass, nel secondo basta quello base. Già dal 1° aprile invece il pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale: niente certificazione, neppure quella base, su bus e metropolitane, ma obbligo di ffp2 fino a fine mese.

Obbligo vaccinale sul lavoro

Dal 1 aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1 maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato. Resta invece in vigore fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale, con eventuale sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Scuola

Diverse le novità che riguardano la scuola a partire dal fatto che il personale non vaccinato potrà tornare a scuola dal 1 aprile ma non a contatto con gli studenti. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico resta in vigore fino al 15 giugno, ma non è più prevista la sospensione.

A scomparire dal 1 aprile è anche il sistema delle quarantene nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori: prosegue l’attività in presenza anche se vengono riscontrati oltre quattro casi di positività tra gli alunni della stessa classe o sezione. L’unica misura da adottare riguarda l’utilizzo delle mascherine Ffp2, che docenti e bambini sopra i sei anni sono tenuti a indossare per dieci giorni dall’ultimo contatto con il positivo. Per chi presenta qualche sintomo scatta l’obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare, da ripetere dopo cinque giorni se i sintomi permangono. L’autocertificazione attesterà l’eventuale esito negativo del test.

Per gli istituti elementari, medie e superiori, nonché per il sistema di istruzione e formazione professionale, è prevista la possibilità di seguire le lezioni in didattica digitale integrata durante l’isolamento per Covid, su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica. Per essere riammessi in classe, basta mostrare l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Quarantene e isolamento in caso di Covid

Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Tuttavia, ha precisato nei giorni scorsi il ministero, non cambia la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrà restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale negatività e uscire.

Cinema, teatri e musei

Musei, mostre, archivi e biblioteche. Dal 1° aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Cinema, teatro e concerti al chiuso. Dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.

Il green pass rafforzato resterà inoltre in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso.

Prossime scadenze

Ecco il calendario con tutte le date chiave fissate al momento per uscire definitivamente, si spera, dall’era Covid

1 maggio: Termina l’obbligo del green pass quasi ovunque. Via anche l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.

15 giugno – Decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

30 giugno – Ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato. Fino a quella data ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.

31 dicembre – Ultima scadenza: con la fine dell’anno decade l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa e termina il regime di super green pass per le visite ai ricoverati negli ospedali e nelle rsa.