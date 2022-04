Finale Ligure, ordinanza anti-climber nella bufera: “La strada chiusa è una mazzata per gli appassionati”

Finale Ligure. L’amministrazione comunale finalese chiusa su due fronti, da un lato i residenti di Perti e dall’altro il mondo outdoor, che proprio a Finale Ligure dovrebbe trovare la sua “casa”… Il settore del turismo sportivo non ha certo digerito l’ultima ordinanza comunale del sindaco Ugo Frascherelli sulla viabilità per la strada di Monte Sordo, consentita ora solo ad abitanti, mezzi soccorso e per motivi di lavoro: “…Il tratto di strada comunale che, partendo da Piazza Martiri di Perti, adduce verso la contrada Valle e la Località Montesordo sarà percorribile con veicoli a motore solo dalle persone ivi residenti o dimoranti, da coloro tenuti ad accedere per motivate esigenze di lavoro oltre, naturalmente, da tutti i mezzi adibiti a soccorso pubblico…” cita il provvedimento.

Dunque un importante collegamento chiuso per le attività sportive dell’outdoor, trekking o escursioni nei boschi (considerando che l’area è di accesso agli stessi sentieri), ma in particolare il climbing, con la zona interessata dalle famose falesie di arrampicata: “La presenza dell’amministrazione pubblica si percepisce solo dalle multe, dai divieti e dalle assenze sulle grandi questioni. L’ultima sorpresa è il divieti di accesso alla valle di Monte Sordo, quella tra Perti Nord e la Rocca Carpanea, il tratto che da accesso ai parcheggi per un concentrato di falesie tra le più gettonate e conosciute d’Italia, ne cito alcune giusto per capirci: parliamo delle Tecchie, dell’Alveare, dello Specchio, la Grotta dell’Edera e sull’altro versante il Grotto di Perti” riporta la voce dei climber e dell’arrampicata – Up Climbibng.

“Non sarebbe un problema se l’area fosse di facile accesso con parcheggi alternativi, ma così non è: l’unico modo adesso di raggiungere quelle falesie è parcheggiare a Finalborgo (mediamente a pagamento) e farsi circa un’ora e mezzo di avvicinamento. Nel 2019 arrivarono una serie di multe senza senso (anche a chi aveva parcheggiato fuori carreggiata), a seguito della segnalazione di qualche abitante esasperato da una situazione già al limite, e da diversi anni in alcuni parcheggi vengono tagliate le gomme delle auto”.

“Nulla è stato fatto per risolvere la situazione, nonostante i solleciti e le richieste. Cosa si poteva fare? Lo si dice da anni, bisogna comprare dei terreni e fare dei parcheggi, i terreni in vendita ci sono e i soldi bisogna spenderli, perché l’arrampicata i soldi, al territorio li porta. Se i parcheggi non si vogliono fare, prima di chiudere la strada bisogna pensare a soluzioni alternative all’auto per i frequentatori della valle, come un servizio navetta o un noleggio bici elettriche a minuto, come hanno tante altre città”.

E ancora: “Il problema dei parcheggi non è un fulmine a ciel sereno, ma una tempesta che monta almeno da un decennio, e l’amministrazione comunale aveva e ha il dovere di risolvere il problema in modo strutturale, non con pezze improvvisate come pare sia questa ordinanza. Una tempesta che rischia di diventare un tifone, se si continua a pensare che i problemi si risolvano con multe e divieti”.

“Infine: se gli arrampicatori per questa amministrazione sono un fastidio, non lo sono certamente per le molte realtà commerciali che da trent’anni credono a questo fenomeno turistico e ci hanno investito. Un fenomeno turistico del tutto ecosostenibile, che solo l’incuria e la mala-gestione può trasformarlo in un problema per il territorio”, con il richiamo alle precedenti segnalazioni, dal 2008, di una cronica insufficienza di infrastrutture e servizi per il flusso sportivo nei punti principali di accesso alle pareti.

“Il sindaco aveva promesso un piano di interventi e di supporto per trovare il giusto equilibrio tra tutte le esigenze, ma ad ora siamo al punto di partenza…” concludono gli appassionati di arrampicata, che ora potrebbero rinunciare alle bellezze finalesi per altre destinazioni.