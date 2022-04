Fiere, gare di ciclismo, visite guidate, camminate “green”, libri: una grande domenica di eventi in provincia

“L’aprile temperato non è mai ingrato”, diceva quello (“e quello la sapeva lunga!”). L’inverno è finito, bene! L’estate non è ancora arrivata, bene lo stesso! La primavera ci offre infatti domeniche di sole e clima mite, quindi perché non approfittarne? Tra l’altro c’è una ragione in più per godersi l’agognata giornata di riposo dal lavoro: la “sfilza” degli eventi che riempiono l’agenda di IVG.it! Dai mercatini alle competizioni sportive, dalle occasioni per scoprire i tesori nascosti del territorio a quelle per prenderci cura dell’ambiente ad incontri di primo livello, ce ne sarà davvero per tutti e tutte. Altro che “D’aprile dolce dormire”!.

A Celle Ligure si rinnoverà l’appuntamento con l’antiquariato del ricco mercatino “Bric-à-Brac”. Il centro storico sarà infatti “teatro” di scambi di informazioni, dimostrazioni pratiche e un vero e proprio viaggio nel tempo. Una trentina di commercianti, hobbisti e artigiani esporranno prodotti d’antiquariato, vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni. Gli stand si troveranno su un percorso che da via Stefano Boagno porterà in piazza Sisto IV e via Montegrappa fino in piazzetta Raffaele Arecco. Sono previsti anche vari laboratori proposti dagli artigiani e artisti del paese.

Ceriale prosegue nel suo programma di eventi sportivi nel segno del ciclismo e per la gioia dei numerosi appassionati. Con il patrocinio del Comune ci sarà infatti la Granfondo “El Diablo”, dedicata all’amato campione Claudio Chiappucci, protagonista lo scorso anno in occasione della corsa ciclistica, valida come prova per il campionato nazionale ACSI e valevole per il circuito Trofeo Loabikers. La manifestazione prevede un percorso impegnativo di 96.743 km e oltre 1.764 m di dislivello: due salite impegnative a Pornassio sul Colle di Nava e una seconda ascesa sul Colle Caprauna, nel cuore delle Alpi Liguri tra Piemonte e Liguria e lungo la strada che collega le valli Pennavaira e Arroscia.

Con la prima tappa di Andora si aprirà il Campionato Zonale Slalom Fin & Foil. Gli atleti si sfideranno tra le boe nelle acque del golfo fino all’ultima strambata. Emozioni, spettacolo ed adrenalina per un evento imperdibile. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Andora Match Race in collaborazione con Cinghiale Marino.

Il Gruppo FAI Giovani Albenga propone visite guidate alla Necropoli Romana di viale Pontelungo. Accompagnati dai volontari, i partecipanti scopriranno cosa si nasconde sotto il marciapiede una delle strade più trafficate di Albenga. L’evento è finalizzato all’apertura del luogo in cui è stato rivenuto il “piatto blu” in esposizione nella mostra “Magiche trasparenze” a Palazzo Oddo e offrirà uno spaccato sul lavoro degli archeologi e sulla storia della città in età romana.

Plastic Free invita alla “Passeggiata Ecologica” alla scoperta di alcuni angoli caratteristici di Garlenda. “Raccoglieremo i rifiuti urbani che incontreremo lungo il nostro percorso, sperando di sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente”, spiegano gli organizzatori. È possibile iscriversi online: è necessario registrarsi gratuitamente al nuovo sito (solo la prima volta) e iscriversi all’evento scelto per partecipare. È richiesto portare con sé un paio di guanti, meglio se da giardinaggio, una pinza telescopica, una borraccia d’acqua o una bevanda idratante e scarpe comode.

A Loano lo scrittore Giuseppe Carfagno presenterà il suo nuovo libro “Efferato delitto al Parco della Martesana”, edito da Il Ciliegio, in un incontro organizzato dalla Pro Loco. Milano, 29 aprile 2021. Vicino all’anfiteatro della Martesana un passante scopre il cadavere di un uomo penzolante dal ponte a testa ingiù. Inizia così una nuova indagine per l’affiatata squadra di poliziotti guidata dal commissario Costa. Il caso si presenta difficile, complicato. Gli indizi lo collegano all’ambiente dell’estrema destra ma anche a quello dello spaccio, coperto da un’ambigua agenzia matrimoniale. Cosa c’è dietro a questo misterioso ed eclatante omicidio? Perché una cosa è certa: non si voleva che passasse inosservato.