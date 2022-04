Savona. E’ stato celebrato oggi l’Anniversario della fondazione della Polizia che si è svolto presso il Teatro Chiabrera di Savona. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona ai Caduti della Polizia di Stato in Questura ed è proseguita presso il Teatro Chiabrera, finalmente vicini ai cittadini.

Nel corso della cerimonia ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti nella loro attività nel corso dell’anno ad opera del Questore e del Prefetto. Di seguito i premiati.

ENCOMIO all’Assistente Capo Coordinatore Claudio CASERTA, Commissariato di Alassio, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di trarre in arresto un cittadino marocchino responsabile del reato di rapina, nonché di bloccarlo nuovamente dopo un tentativo di fuga. Savona, 1° gennaio 2018”.

LODE al Commissario Luca PETRETTI, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, coordinava un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un pregiudicato resosi responsabile di tre episodi di rapina aggravata. Genova, 10 agosto 2017”.

LODE all’Ispettore Superiore Maura GAGLIARDO, in servizio presso la Squadra Mobile, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, coordinava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due soggetti responsabili di tre episodi di rapina aggravata ai danni di esercizi pubblici. Savona, 7 luglio 2017”.

LODE all’Assistente Marco RICCI, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la seguente motivazione: “Evidenziando intuito investigativo e capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di quattro persone responsabili del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della cessione a persone invalide. Genova, 22 febbraio 2017”.

LODE all’Agente Scelto Diego GIACCHINO, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed impegno, espletava un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo intenzionato a togliersi la vita. Genova, 5 aprile 2017”.

LODE all’Assistente Capo Coordinatore Sandro APREA, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Carcare, e all’Assistente Capo Michele BIRTOLI, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Savona, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un intervento di soccorso pubblico, a causa di un’autovettura transitante contromano su una carreggiata a scorrimento veloce, scongiurando così gravi rischi per la circolazione stradale. Vado Ligure (SV), 16 dicembre 2017″.

LODE al Sovrintendente Capo Massimiliano MINUTO, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Savona, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di soccorso pubblico, che permetteva il salvataggio di una donna con intenti suicidi. Savona, 13 novembre 2017”.