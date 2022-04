Festa della Liberazione, Pd savonese: “Patrimonio di tutti, da tutelare e preservare”

Savona. Il partito Democratico di Savona e della provincia saluta con entusiasmo il ritorno, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, di due appuntamenti come la fiaccolata del 24 aprile e, nel pomeriggio del giorno seguente, la manifestazione “25 aprile (R)esiste” sul Priamar.

“L’antifascismo è il fondamento delle nostre istituzioni democratiche ed è nell’anima stessa di una città come Savona, medaglia d’oro della Resistenza” affermano EmanuelePA Parrinello – segretario provinciale PD -, Paolo Apicella – presidente dell’Assemblea provinciale PD -, Stefano Martini – segretario dell’unione comunale PD Savona -, Alfio Chiarenza – presidente dell’Assemblea comunale PD Savona.

“Un patrimonio di tutti, che va preservato e va celebrato, in una occasione come il 25 aprile, in modo unitario e senza polemiche, in particolare in un momento delicato come questo”.

“Quindi ci auguriamo che la partecipazione popolare alle manifestazioni del 24 e 25 aprile sia la più vasta possibile e molti di noi si sono già adoperati per l’organizzazione e la riuscita delle iniziative” concludono gli esponenti Dem.

Una presa di posizione che riguarda tutte le celebrazioni in programma nella provincia.

Per Savona: “La Città di Sandro Pertini e Medaglia d’Oro al Valor Militare quest’anno, dopo il periodo di pandemia, presenta alcune importanti novità” ha detto l’assessore comunale Gabriella Branca.

Il 1 marzo si è ricostituito il Comitato cittadino della Resistenza Antifascista dopo molti anni di inattività e con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative.

Inoltre, la fiaccolata torna al suo percorso tradizionale con le delegazioni delle varie sezioni Anpi che partiranno dai vari punti della città per raggiungere poi P.zza Martiri ove, dopo la deposizione della Corona al Monumento, il sindaco Marco Russo porterà il saluto della cittadinanza cui seguiranno letture di alcuni studenti e l’orazione ufficiale della Signora Tiziana Pesce dell’ANPI di Milano (QUI tutto il percorso).

Infine per la giornata del 25 aprile è prevista una serie davvero molto ricca di eventi tra mostre, audiovisivi e spettacoli dal vivo che culminerà nel concerto serale, con gruppi di fama nazionale e internazionale.

(Ecco il programma dettagliato delle celebrazioni)