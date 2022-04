Festa della Liberazione, il savonese celebra il 25 Aprile: tutti gli appuntamenti in programma

Provincia. Il 25 aprile ricorrerà la Festa della Liberazione. Diverse le iniziative organizzate nel savonese per ricordare e celebrare questo importante anniversario storico per l’Italia.

SAVONA

La città di Savona si appresta alle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione. “La Città di Sandro Pertini e Medaglia d’Oro al Valor Militare quest’anno, dopo il periodo di pandemia, presenta alcune importanti novità”, fa sapere l’assessore Gabriella Branca.

Il 1 marzo si è ricostituito il Comitato cittadino della Resistenza Antifascista dopo molti anni di inattività e con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative.

Inoltre, la fiaccolata del 24 aprile tornerà al suo percorso tradizionale con le delegazioni delle varie Sezioni Anpi che partiranno dai vari punti della città per raggiungere poi P.zza Martiri ove, dopo la deposizione della Corona al Monumento, il sindaco Marco Russo porterà il saluto della cittadinanza cui seguiranno letture di alcuni studenti e l’Orazione Ufficiale della Signora Tiziana Pesce dell’ANPI di Milano (QUI tutto il percorso).

Infine per la giornata del 25 aprile è prevista una serie davvero molto ricca di eventi tra mostre, audiovisivi e spettacoli dal vivo che culminerà nel concerto serale, con gruppi di fama nazionale e internazionale.

Di seguito il programma dettagliato delle celebrazioni dei prossimi giorni.

LOANO

“Come scrisse Giovanni Spagnolli – si legge nella nota diffusa dal direttivo loanese sezione ‘Renato Boragine – libertà e giustizia , per generale riconoscimento, sono stati i massimi ideali della Resistenza. A questi ideali ci ispiriamo”.

Il manifesto è stato preparato dagli studenti dell’Istituto Falcone (sezione grafica) coordinati dal professor Olivotti. Alcuni studenti parteciperanno alla celebrazione con letture da loro scelte.

“PRANZO PARTIGIANO” A LEGINO

Lunedì prossimo, 25 aprile alle ore 12:30, la Società Fratellanza Leginese Aps ed il Circolo Arci Milleluci, in collaborazione con la sezione ANPI “Mario Rossello”, organizzano presso la propria sede sociale di Via Chiabrera 4 a Legino- Savona il Pranzo Partigiano. Il menù prevede: fave e salame, ravioli al ragù o burro e salvia, arrosto con patatine bunet, acqua (altre bevande escluse) per un contributo richiesto di euro 18,00. Prenotazione entro giovedì 21 aprile presso il bar sociale o telefonando allo 019/860106. L’evento sarà realizzato nel rispetto della normativa volta a prevenire la diffusione del virus Covid-19.

QUILIANO

Anche quest’anno il Comune di Quiliano in collaborazione con le Sezioni Anpi del Quilianese organizza le celebrazioni del 25 Aprile. Il progetto dello scorso anno “Percorsi che Resistono”, che ha visto la realizzazione di un museo diffuso su tutto il territorio, prosegue con un progetto nuovo “Murales Resistenti” una mostra a cielo aperto con elaborati grafici realizzati dagli studenti dell’istituto Ferraris Pancaldo di Savona che saranno visibili per una decina di giorni. Ecco il calendario completo degli eventi per l’edizione 2022 della manifestazione.

VENERDI’ 22 APRILE: spettacolo presso il Teatro Nuovo a Valleggia alle ore 10.00 “Scuole resistenti – costruttori di pace” a cura dell’Istituto Comprensivo di Quiliano. Uno spettacolo degli studenti per gli studenti e per gli altri, in diretta streaming da Quilianonline.

SABATO 23 APRILE: la Sezione ANPI Quiliano organizza “CAMMINI RESISTENTI” alla riscoperta dei sentieri partigiani. Un percorso ad anello di 4 ore dal Teccio del Tersè con ritrovo ore 8.30 da via Cavassuti a Roviasca

Pranzo al sacco. Per informazioni chiamare il numero 348 601 3235

DOMENICA 24 APRILE: alle 16 Presentazione Progetto “Murales Resistenti” mostra a cielo aperto a Cadibona presso Cadifugio. Rinfresco a cura della Proloco di Cadibona; alle 20.30, Fiaccolata con partenza da Piazza Caduti Partigiani. Arrivo sede Istituto Comprensivo di Quiliano, via Valleggia Superiore. Saluti ufficiali sez Anpi del Quilianese, Saluto del sottoscritto, Intervento di Bruno Marengo Anpi Provinciale. A seguire intervento musicale con Klezmer Bridge Trio (Paola Esposito: mandolino, Marco Pizzorno: chitarra, Riccardo Mitidieri: fisarmonica). Brani della resistenza e della tradizione klezmer.

LUNEDÌ 25 APRILE: alle 9, cerimonia di commemorazione dei caduti Cairoli, Marcenaro e Rocca presso il cippo (dietro cimitero di Quiliano); alle 10.30, Messa a Roviasca. A seguire aperitivo offerto dal Circolo ACLI; alle 13, pranzo garibaldino Presso la SMS Montagna. Prenotazioni al numero 019 8878407; alle 16, cerimonia di inaugurazione “Murales Resistenti” mostra a cielo aperto in Piazza Costituzione presso la sede della Biblioteca. Elaborati fotografici e grafici realizzati dagli studenti dell’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. Saluti del sottoscritto e dei ragazzi e ragazze del CCR; alle 16.30, Tour presso i “Murales Resistenti” mostra a cielo aperto. Partenza da Piazza Costituzione, ognuno con i propri mezzi.

ALBENGA

Il 25 aprile si festeggia il 77° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il raduno per il consueto corteo sarà alle 09.45 in Piazza del Popolo presso il Monumento del Partigiano e, dopo le orazioni ufficiali, alle 10.30, si inaugurerà il “Cammino della Memoria” un progetto voluto dalle sezioni ANPI di Leca ed Albenga con la collaborazione dello storico locale Professor Mario Moscardini e del Comune di Albenga.

“Il progetto vuole ricordare, ripercorrendo idealmente il percorso attraverso 59 pietre commemorative con inciso il nome dei caduti e quattro pannelli esplicativi, il sacrificio dei 59 Martiri della Foce e i loro ultimi passi verso morte certa”, spiegano dall’Anpi di Albenga.

“È un 25 aprile atteso e sentito, una giornata resa ancor più importante dal momento storico. Sarà infatti il primo a svolgersi in presenza dopo i difficili anni della pandemia; ancor più forte

è perciò la chiamata da parte delle ANPI di zona: “Albenga è stata insignita della Medaglia d’oro al merito civile, la massima onorificenza civile prevista nell’ordinamento italiano, quale riconoscimento per gli atti di abnegazione, eroismo e resistenza compiuti dalla popolazione durante il periodo dell’occupazione nazi-fascista, è quindi sempre più importante testimoniare con la presenza e l’attivismo che i valori della Resistenza sono vivi, che camminano sulle gambe dei giovani e nell’esempio dei più anziani. Scendano in piazza il 25 aprile tutti coloro i quali hanno a cuore la nostra democrazia e la nostra libertà nel solco dell’antifascismo, per assumersi la responsabilità del sacrificio che fu di quelle donne e quegli uomini che, poco più che ragazzi, contribuirono con la propria vita a sradicare la dittatura fascista e a consegnare a tutti noi un bene prezioso e delicato come la libertà”.

“Saremo in piazza perché crediamo che i valori della Resistenza non siano relegati alla storia, ma vivano oggi nei nostri cuori e nelle nostre azioni.” Per tenere sempre viva la memoria dei partigiani locali con ulteriori iniziative, si segnala che dal 20 aprile sarà visitabile la mostra “Felice Cascione – Memoria di un eroe partigiano” all’interno dell’IperCoop Le Serre su Felice Cascione “U Megu”, mentre sul canale YouTube della sezione ANPI di Leca sono visibili due video che ricordano la storia e la vita della partigiana Ines Negri e del partigiano Gin”.

I festeggiamenti proseguiranno poi a Savona alla Fortezza del Priamar per la festa organizzata dall’ANPI Provinciale e ad Andora presso il Campo Santa Matilde in Via Cavour con musica e cibo all’evento realizzato da Andora Antifascista e ANPI Ando.

Ecco il programma del prossimo 25 aprile:

– ore 9.45: Raduno in Piazza del Popolo presso il Monumento del Partigiano

– ore 10.10: Breve saluto del Sindaco e orazione ufficiale del Prof. Marchisio.

A seguire presentazione del “Cammino della Memoria” a cura di Mario Moscardini. Partenza del corteo per il monumento alla Memoria Bunker alla Foce del Centa con percorso: Viale Martiri della Liberta – Via Fiume – Via Trieste – Via XXV Aprile – Via Deportati Albenganesi.

VARAZZE

Si è concluso la seconda edizione del concorso “Oh Bella Ciao!!” dedicato alle classi quarte della scuola Primaria dell’istituto comprensivo Nelson Mandela; un progetto proposto dalle Sezioni Anpi di Varazze e Celle Ligure alle classi alle quali è stato fornito un video che racconta la Lotta di Resistenza ed i fatti legati alla Seconda Guerra Mondiale come base dalla quale partire per elaborare il loro progetto.

“Abbiamo deciso di coinvolgere le nuove generazioni – spiega Renato Zunino, presidente Anpi della Sez. di Celle Ligure -perché, riteniamo sia importantissimo per il futuro del nostro Paese far comprendere ai più giovani come la Lotta di Resistenza, rappresenti la fine della dittatura fascista e dell’occupazione tedesca portata avanti da un movimento patriottico, e al contempo rappresenti una rinascita, che ha portato il nostro Paese ad un vero e proprio risorgimento, avviando così L’Italia a una stagione di altissimo livello che ha contribuito alla scrittura della nostra Carta Costituzionale.- Francesca Agostini Presidente Anpi Varazze, considerando anche il grande successo che il concorso ha avuto nell’edizione scorsa”.

“La nostra Costituzione – prosegue – racchiude in sé tutti i valori che la Resistenza ci ha lasciato in eredità, valori fondamentali allora come ora: pace, libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità riconosciuta ad ogni essere umano, elezioni libere dove per la prima volta si è raggiunto il suffragio universale delle donne, diritti civili e politici”.

“Abbiamo ricevuto cinque elaborati, tre provenienti dalle scuole varazzine, 4A, 4 C-D e 4U di Casanova e uno dalla 4AeB di Celle Ligure. La commissione giudicante composta da Francesca Agostini e Paola Busso per Anpi Varazze, Estiva Colardo e Michela Negro per Anpi Celle, Corrado Cacciaguerra responsabile Galleria Artisti Varazze, Giusto Giobatta presidente Arci Varazze e Andrea Caradonna dirigente plesso scolastico Nelson Mandela”.

“Gli elaborati, che saranno esposti, – sottolinea Zunino – sono frutto di uno studio e di un approfondimento che le insegnanti hanno svolto all’interno delle loro classi, invitiamo la cittadinanza a prenderne visione: a Varazze presso la Galleria associazione artisti Varazzesi dal 22 al 28 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e a celle presso la società mutuo soccorso operai ed impiegati venerdì 22 e sabato 23 aprile dalle 16.00 alle 18.00”.

“Siamo piacevolmente colpiti dai lavori ricevuti, segno di una grande ricerca storica, sia a livello nazionale sia a livello locale – conclude Zunino – Quello che ci ha positivamente colpito è l approccio con il quale i ragazzi hanno affrontato il concorso trovando anche spazio per analizzare la situazione drammatica che sta vivendo l ucraina. Tutto questo ci incentiva a proseguire e certamente a ricalendarizzare questa iniziativa per il prossimo anno. Le sez. ANPI di Varazze e Celle augurano ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti un buon 25 aprile”.

CAIRO MONTENOTTE

GIOVEDI’ 21 APRILE alle 10:30 Cerimonia presso il cippo di Via Medaglie d’Oro, alla quale interverrà il Gruppo alpino di Monticello d’Alba, insieme agli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “Federico Patetta”. Si prosegue ore 18:00 a Rocchetta Cairo con la messa al cimitero e l’onore ai caduti presso il monumento di Via Colletto.

VENERDI’ 22 APRILE alle ore 10:30, a Bragno, commemorazione dei lavoratori deceduti durante la Resistenza, alla presenza degli alunni della Scuola Primaria della frazione.

LUNEDI’ 25 APRILE a partire dalle ore 10:00 dal monumento ai caduti, solenne celebrazione della Liberazione. Nel limitrofo Anfiteatro del Palazzo di Città, terranno il loro discorso commemorativo il Sindaco Paolo Lambertini e il Presidente dell’ANPI Leda Bertone, con i canti degli alunni dell’Istituto Patetta e l’esibizione della Banda Comunale “G.Puccini”. Presso il foyer del Palazzo di Città dal 21 al 25 aprile sarà possibile visitare la mostra “Valbormida Resistente” a cura dell’Istituto Patetta.

ALASSIO

L’Amministrazione Comunale di Alassio e l’A.N.P.I, Sezione di Alassio–Laigueglia, invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia dell’anniversario della Liberazione che avrà luogo lunedì 25 Aprile 2022 alle ore 10.00 Piazza della Libertà.

La cerimonia sarà aperta dal Sindaco di Alassio Marco Melgrati, con un saluto ai convenuti. Seguirà la Santa Messa, i Saluti dell’A.N.P.I. e l’Orazione della Vicepresidente A.N.P.I. Alassio-Laigueglia Prof. Lorena Nattero. Al termine dell’orazione si terrà la premiazione del concorso indetto dall’A.N.P.I. fra i ragazzi delle scuole di Alassio e Laigueglia.

La “Ollandini Orchestra” dell’Istituto Comprensivo statale di Alassio eseguirà brani musicali. La cerimonia di chiuderà con la deposizione delle corone in Comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento agli Alpini e alla lapide sul Pontile Bestoso. In caso di pioggia la Santa Messa sarà celebrata presso la Parrocchia Collegiata di Sant’Ambrogio al termine delle cerimonia civile​