Festa della Liberazione: Celle rende omaggio ai Fratelli Figuccio

Celle Ligure. Due ragazzi che il paese non dimentica. È passato tanto tempo da quel 20 gennaio del 1945 quando furono assassinati Pasquale Figuccio, “Jim”, venticinque anni, e suo fratello Stefano, “Stiv”, di appena venti. Erano appena stati a fare visita ai loro genitori, nella “casa blu” a pochi passi dal giardino in fiore che ospita la lapide in loro ricordo. Tempo di arrivare ad Altare e la loro vita è stata strappata. Una cerimonia semplice e sentita per non dimenticarli.

Ce ne parla Renato Zunino, presidente provinciale dell’Anpi e della stessa sezione cellese che porta proprio il nome di queste due povere anime. “Se oggi siamo liberi, dobbiamo dire grazie anche a questi due ragazzi che non vogliamo dimenticare – sottolinea – questi due giovani si sono sacrificati per noi”.

Che cosa significa la Festa della Liberazione in questo preciso momento storico? “Significa ricordare coloro che ci hanno permesso di avere uno Stato libero, democratico e, di fronte alla guerra che si sta combattendo, significa fare delle forti riflessioni ed essere a fianco della Resistenza del Popolo ucraino” ha concluso Zunino.

Commozione e silenzio. Suonano solo le note di “Bella Ciao” e un cielo buio ci guarda dall’alto.