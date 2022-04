Fai Giovani Savona e Comune di Cairo uniti nel progetto “Ferrania Museo diffuso”: la presentazione domenica 1° maggio

Cairo Montenotte. “Ferrania – Museo diffuso”, è questo il nome del progetto a cura del Gruppo FAI Giovani Savona e in collaborazione con l’amministrazione del Comune di Cairo Montenotte che verrà presentato domenica 1° maggio alle ore 10.30, presso il Ferrania Film Museum di Cairo.

Il museo diffuso consentirà a tutte le persone di passaggio di conoscere la storia di Ferrania, frazione della città di Cairo Montenotte, con una storia documentata e legata al suo omonimo stabilimento, attraverso una serie di pannelli illustrativi dislocati sul territorio comunale – affermano gli organizzatori -. ‘Museo diffuso’ nella sua definizione esprime il rapporto tra un luogo e la sua storia; allestire un museo a cielo aperto con itinerari tematici è un modo per promuovere e valorizzare la memoria di un luogo, farla rivivere per i suoi cittadini e farla conoscere a chi la visita per la prima volta o a chi è soltanto di passaggio”.

“Il progetto – interviene il sindaco di Cairo Paolo Lambertini – parte dalla volontà di vivere, scoprire e promuovere il patrimonio storico-artistico di Ferrania, sensibilizzando cittadini e visitatori a partecipare alla vita culturale e a conoscere i nostri luoghi”.

Già in occasione del nono censimento “I Luoghi del Cuore” 2018, a favore dell’ex centrale elettrica SIPE nella Frazione di Ferrania a Cairo Montenotte, sono stati raccolti ben 3.753 voti, posizionandola al 122° posto nella classifica nazionale del censimento. “Per il FAI – sottolinea Virginia Satragno per il Gruppo FAI Giovani Savona – il museo deve rappresentare una realtà attiva del territorio, con un ruolo determinante per diffondere la storia e il valore dei luoghi, ma anche per tutelarli e salvaguardarli”.

Dar voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia per assicurarne il futuro è lo scopo de “I Luoghi del Cuore”, progetto lanciato dal FAI nel 2003 e promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo che si propone di coinvolgere concretamente tutta la popolazione e di contribuire alla sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Attraverso il censimento – che si tiene negli anni pari – il FAI sollecita le istituzioni locali e nazionali competenti affinché mettano a disposizione le forze per salvaguardare i luoghi cari ai cittadini; ma il censimento è anche il mezzo per intervenire direttamente, laddove possibile, nel recupero di alcuni beni votati.

Alle ore 13.00 seguirà un saluto con gli amici dell’associazione ABF a Ferrania, Borgo San Pietro, 44. A seguire saranno proposte le visite guidate a cura dei volontari del Gruppo FAI Giovani Savona, con i seguenti turni di visita: 14.30, 15.30 e 16.30. Punto di ritrovo il parcheggio presso l’ex centrale SIPE. La durata della visita sarà di circa 1 ora. Si consiglia la prenotazione al numero 019 50707451 (dalle 8.00 alle 13.00) oppure via mail a segreteriasindaco@comunecairo.it, (oggetto: “Visita al Museo Diffuso Ferrania”, specificando se si sarà presenti anche alla mattina).

Orario di apertura del Ferrania Film Museum domenica 1 maggio: dalle 9.00 alle 12.00, si raccomanda di seguire le vigenti norme anti-Covid.