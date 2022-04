Euroflora apre i battenti con il principe di Monaco ospite d’onore, Toti: “Giornata di grande visibilità per la Liguria”

Liguria. È stato SAS il principe Alberto di Monaco ad aprire oggi la prima giornata di Euroflora 2022, le floralies in programma nei Parchi e nei Musei di Nervi, a Genova, fino all’8 maggio.

Accompagnato dal console onorario del Principato di Monaco a Genova, principe Domenico Pallavicino, è stato accolto a Villa Grimaldi dal presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando, dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal presidente della Regione Giovanni Toti e dal prefetto di Genova Renato Franceschelli.

Nella lunga visita alla manifestazione la prima sosta è stata al Jardin Exotique de Monaco, fresco del Gran Premio d’Onore nel concorso riservato alle partecipazioni estere ottenuto grazie alla presenza di straordinari esemplari di succulente, tra cui Echinocactus grusonii (cuscini di suocera) di grandissime dimensioni.

Il principe Alberto di Monaco ad Euroflora 2022

Il Principe ha poi proseguito il suo tour alla volta della splendida esposizione della Regione Sardegna, coordinata da Sgaravatti Group e vincitrice del Premio d’onore tra le grandi partecipazioni collettive.

È stato il sindaco Bucci ad illustrare poi lo spazio dedicato al progetto del Parco della Valpolcevera, ideato da Stefano Boeri, e al giardino dedicato alla tappa finale dell’Ocean Race che Genova ospiterà nel 2023.

Dopo aver ammirato lo stand dei pugliesi di Esecuzione verde, vincitori del Gran Premio d’onore nel concorso riservato alle Grandi esposizioni individuali, l’ingresso al roseto dove ha accarezzato con dolcezza la rosa Principessa Grace, dedicata a sua madre, grande amante delle rose e che visitò la rassegna nella prima e nella seconda edizione. Riccardo Albericci di Aster, responsabile del roseto, ha illustrato al Principe le qualità del fiore, già in piena fioritura nonostante le temperature ancora basse.

La visita è terminata poi con la consegna da parte del presidente di Porto Antico della foto su lastra del Principe Ranieri e della Principessa Grace in visita alla prima edizione di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di Genova” da parte di Deborah e Gian Guido di Ghione di Nirp e di Francesca Clerici del Garden Club di Genova.

“Una bella giornata, anche se il tempo è velato. Euroflora ha aperto i battenti a tutti i visitatori oltre che all’ospite di eccezione della città di Genova, il principe Alberto di Monaco a cui verrà consegnata nel pomeriggio la cittadinanza onoraria e a cui è stata donata la ‘Rosa di Genova’ che è una rosa che richiama per colori la ‘Rosa di Grace’ che fu inventata da Euroflora molto tempo fa, in onore della principessa”, ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, questa mattina in occasione dell’apertura al pubblico di Euroflora con la visita del principe Alberto di Monaco.

Taglio del nastro ad Euroflora 2022

“Il rapporto tra Monaco e la Liguria – ha sottolineato Toti – è sempre più stretto e la storia dei nostri territori è molto legata, gli investimenti di Monaco nel ponente ligure sono imponenti: dal porto di Ventimiglia ai nuovi sviluppi immobiliari nelle cave al confine che riconsegneranno un pezzo di territorio degradato. Quindi siamo contenti di avere qui il Principe Alberto, e non per caso siamo nella villa, nei parchi, che richiama il nome della sua famiglia”.

“Questo – ha concluso il presidente di Regione Liguria – è un momento di assoluta visibilità con Euroflora che apre oggi i battenti; riprenderemo il 6 maggio i fuochi di artificio che purtroppo questa sera sono stati sospesi a causa del tempo. E facciamo un grande in bocca al lupo a chi sta regatando qui davanti nella prima grande regata di stagione”.

La visita del principe Alberto è poi proseguita all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini e nella casa della Banda degli Orsi, associazione di volontariato che è accanto ai genitori e ai bambini ricoverati.

In esposizione ai parchi di Nervi anche le ricchezze dell’artigianato ligure

Ci sono anche le ricchezze dell’artigianato ligure in vetrina ai parchi di Nervi, durante le giornate di Euroflora 2022. Un viaggio alla scoperta delle creazioni delle imprese artigiane aderenti al marchio regionale “Artigiani in Liguria”, con cui Regione Liguria vuole valorizzare la qualità del saper fare ligure sulla scena internazionale.

Dall’ardesia della Val Fontanabuona ai damaschi di Lorsica, fino alla sedie di Chiavari e al velluto di Zoagli. Sono molti i manufatti artigianali che verranno esposti con le composizioni floreali nelle stanze della Galleria di Arte Moderna (GAM) di Villa Saluzzo, all’interno di Euroflora, fino al prossimo 8 maggio.

“La maestria dei nostri artigiani, custodi della storia e delle tradizioni regionali, sbarca per la prima volta a Euroflora, in un connubio di creatività artistica e floreale unica nel suo genere – racconta l’assessore allo Sviluppo economico e all’Artigianato Andrea Benveduti – Ringrazio Camera di Commercio e le associazioni di categoria Cna e Confartigianato Liguria per aver organizzato questa iniziativa, che rientra nelle attività della Commissione Regionale per l’Artigianato”.

Domani, domenica 24 aprile, nell’area dell’ex fienile si terrà una giornata dimostrativa con le imprese dell’artigianato artistico e alimentare che metteranno in mostra le proprie attività, offrendo ai visitatori una degustazione dei loro prodotti.

Gambino: “Grazie agli oltre 70 volontari, rendono l’evento possibile anche ai più fragili“

“Grande emozione stamattina al taglio del nastro per l’inizio di Euroflora. Sono oltre 70 i volontari tra protezione civile e volontari civici, per non contare i tanti soccorritori delle pubbliche assistenze e delle Misericordie a cui è affidato il servizio per i disabili. Una presenza numerosa quotidiana che da oggi fino all’8 maggio renderà possibile questo grande evento, permettendo la partecipazione a tutti, anche dei più fragili. A loro va il mio grande grazie per la passione e l’impegno”. A dirlo è Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile (Fratelli d’Italia).

“La manifestazione giunta alla sua XII edizione quest’anno è ancor più un’esplosione di colori e profumi, giochi d’acqua ed immancabili sorprese come la ‘Rosa di Genova’. Ed il cuore pulsante del volontariato è di sicuro un altro tassello di questo spettacolo di bellezza, di cui la nostra città deve andare fiera e orgogliosa”, conclude il consigliere.