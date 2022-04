Euroflora, “Andora Bike Theatre: uno spettacolo!”: il progetto di promozione dei sentieri andoresi diventa un’aiuola

Andora. “Andora Bike Theatre: uno spettacolo!”, è uno slogan, ma anche l’allestimento con cui il comune ponentino, da questa mattina, presenta ad Euroflora, il suo progetto di promozione dei sentieri. Con un’aiuola di 80 metri quadrati, allestita in una zona centrale dei parchi di Nervi, propone agli appassionati di giardinaggio un piccolo viaggio nella macchia mediterranea che gli appassionati di MTB e trekking possono godere sui tracciati andoresi, recentemente puliti, segnati e tracciati grazie un investimento da 133mila euro finanziato dal comune di Andora.

Il lancio di Andora come bike destination è realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori e con l’ausilio professionale dell’agenzia Dolomeet outdoor e Tourist Lab, specializzata nella pubblicizzazione e creazione di brand e offerte mirate agli appassionati di outdoor.

L’aiuola ha avuto molti complimenti dai numerosi presenti, ieri pomeriggio, all’apertura dell’esposizione ed è stata visitata anche dal sindaco di Genova, Marco Bucci e dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“’Andora Bike Theatre: uno spettacolo’ è la sintesi delle bellezze naturali che si possono godere a pochi passi dal mare: un teatro naturale, con tanti scenari colorati, dal clima accogliente tutto l’anno che offre quattro anelli di sentieri da 54km che permettono di godere della natura, praticare MTB vista mare, con vari livelli di difficoltà – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Quale vetrina migliore per lanciarlo che un’esposizione di prestigio come Euroflora? Ringraziamo il comune di Genova per l’invito e la possibilità data. Siamo lieti degli apprezzamenti conquistati già ieri pomeriggio in occasione dell’inaugurazione anche da parte di esperti paesaggisti che hanno valutato positivamente la composizione di piante e fiori – prosegue Demichelis- L’allestimento è in una zona centrale, nel bellissimo spazio della Liguria, insieme a tante altre creazioni che evidenziano le eccellenze della nostra Regione.”

L’aiuola a Euroflora è stata curata dalla C.O.A. di Andora su incarico del Comune di Andora che sta riscuotendo molto successo anche con la creazione realizzata, sempre dalla Cooperativa ortofrutticola Andorese, a Fior d’Albenga e dedicata al film “Il Postino”.