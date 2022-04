Euroflora 2022, alla manifestazione internazionale Savona porterà ceramica e chinotto

Savona. Ceramica e chinotto saranno le eccellenze del territorio che Savona promuoverà alla manifestazione internazionale Euroflora 2022, che si terrà dal 23 aprile nei Parchi di Nervi a Genova.

La presentazione questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona dove erano presenti l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro; il presidente di Fondazione Museo della Ceramica Luciano Pasquale, Giulia Gaggero e Davide Servente dello studio gaggeroservente architetti, Marco Abaton dell’associazione Chinotto nella Rete.

L’area è in fase di allestimento in questi giorni. Sarà realizzato un mosaico di piante aromatiche. È già stata collocata una grande siepe di alloro a forma sferica. Gli alberi di chinotto in vaso saranno raggruppati in forma triangolare, le ceramiche saranno esposte in una struttura a base quadrata.

Il Comune è stato la regia del progetto ma hanno contribuito molte realtà locali: Abaton, Fondazione Museo della Ceramica, il Cersaa della Camera di Commercio oltre a essere partner economico ha fornito le piante aromatiche. “I tempi erano stretti – sottolinea Negro -. Sono molto contenta di questo gruppo di lavoro che si è messo subito all’opera. Ringrazio chi si è messo a disposizione con grande passione fin da subito, era un’occasione che non potevamo farci scappare”.

Le piante (2300) saranno riutilizzate “nell’ottica del riciclo”: una parte andrà a Caritas per un progetto iniziato l’anno scorso in un’area verde pubblica su cui affacciano le case di via Aglietto con l’obiettivo di riqualificare lo spazio. “Progetto di muro verticale, le piante saranno posizionate in una struttura che allestiranno i ragazzi del liceo artistico con il coinvolgimento dei residenti per rendere quest’area accogliente”, ha detto Claudia Calabria di Caritas. Il resto sarà piantato nel “giardino delle meraviglie” nel complesso del San Giacomo. La proposta degli amici del San Giacomo è stata accolta con entusiasmo da Marco Abaton: “Ci siamo innamorati di questo angolo strepitoso quasi sconosciuto”.