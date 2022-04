Epatite sconosciuta dei bambini, l’Iss: “Nessuna correlazione con il vaccino anti Covid”

Italia. Già diversi ricercatori lo avevano annunciato, ed ora arrivano anche le rassicurazioni del Istituto Superiore di Sanità: i casi di epatite acuta di origine misteriosa non sembrano essere correlati al vaccino anti Covid.

“Al momento – spiega l’Iss – non ci sono elementi che suggeriscano una connessione tra la malattia e la vaccinazione contro il Sars-CoV2 , e anzi diverse considerazioni porterebbero ad escluderla. Nella quasi totalità dei casi registrati, infatti, “i bambini colpiti non erano stati vaccinati”.

Il Paese al momento più colpito è il Regno Unito, dove la malattia è stata segnalata per la prima volta e dove sono stati individuati la maggior parte dei casi, nessun bambino risultava vaccinato.

Secondo l’Iss è da escludere anche la possibilità, avanzata da alcuni ricercatori, che la causa di queste epatiti sia un adenovirus. Un’ipotesi apparsa anche nella circolare emanata nei giorni scorsi dal ministero della Salute, documento nel quale si fa cenno alla possibile correlazione tra la malattia e il morbo che solitamente causa nei bambini disturbi gastrointestinali e respiratori.

Come dichiarato da Andrea Ammon, direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che insieme alle autorità nazionali e all’Organizzazione mondiale della sanità sta indagando sulla malattia, ad oggi i casi di epatite acuta segnalati nel mondo sono 190, di cui 40 nell’Unione Europea. Dodici i Paesi colpiti a livello globale.

Per quanto riguarda l’Italia a fornire i dati aggiornati è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “In Italia abbiamo una decina di segnalazioni, un trapianto è stato fatto e tre casi sono confermati”, ha detto a Radio InBlu2000. Nessuno di questi in Liguria, come confermato ieri a Ivg e Genova 24 dal pediatra Alberto Ferrando che ha fatto un punto sulla situazione invitando ad evitare allarmismi.

Così come fatto da Sileri: “Attenzione a pensare che ogni caso di epatite in bimbi sia di origine sconosciuta, perché anche se rara, questa malattia c’era anche prima – ha evidenziato – I casi sospetti di epatiti acute saranno probabilmente sovrastimati rispetto ai reali. Attenzione quindi al fiorire di segnalazioni, molte poi andranno tolte dal computo finale”.

Al contrario di quanto detto dall’Iss, secondo Sileri “l’ipotesi più verosimile sembra essere l’adenovirus, che in genere non provoca epatiti ma, in concomitanza con un’altra infezione o altri fattori, può causare un danno epatico. Nella maggioranza dei casi – ha concluso il sottosegretario – è stata identificata positività all’adenovirus. Ma non basta a stabilire una relazione”.

Intanto in Italia è stata attivata una rete di sorveglianza nazionale da parte della Federazione Italiana Medici Pediatri Fimp che si occuperanno di monitorare i casi di epatite che si dovessero verificare.