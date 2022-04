Energia e sviluppo sostenibile, Ugolini (M5S): “Fondi ci sono, Regione si attivi al più presto per presentare progetti”

Liguria. “I nodi sono venuti al pettine: la crisi innescata dalla guerra ci obbliga a fare scelte coraggiose. Che la Regione Liguria ha più volte rimandato, preferendo respingere proposte virtuose portate in Aula negli anni: penso ad esempio a quella che lo stesso M5S fece tra il 2019 e il 2020 in merito al Reddito energetico regionale, che oggi avrebbe potuto aiutare tante famiglie. La brusca virata di queste settimane, oltre ai costi che rischiano di diventare sempre più proibitivi sia per i cittadini che per le imprese, ha messo tutti di fronte alla cruda verità: è ora di cambiare registro e avviare nel breve periodo un piano per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti, e dovuti, investimenti economici”. Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini a margine dell’interrogazione discussa oggi in Consiglio.

“La risposta dell’assessore competente, lo stesso peraltro che nel 2020 scelse di respingere la proposta di legge del M5S, è stata esaustiva e carica di promesse, ma di fatto ci dice che non è ancora stato fatto niente. Mancano i fatti. E le Regioni possono molto, in materia di transizione ecologica. Basti pensare che nelle scorse settimane, Emilia-Romagna, Piemonte e Abbruzzo si sono viste aggiudicare 6 milioni di euro per il primo progetto pilota di Green Communities, per avviare cioè piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale economico e sociale. Un progetto di questo tipo sarebbe utilissimo anche per la Regione Liguria, ma occorre che qualcuno elabori progetti e li presenti. I fondi ci sono. Basta perdere tempo, basta strizzare l’occhio agli interessi privati”.

“Assurdo che una regione come la nostra, felicemente esposta a sud con tutti i vantaggi che questo comporta, sia ultima in Italia per quanto concerne il fotovoltaico. Performance che negli ultimi anni è persino peggiorata. Porre rimedio a questa vergogna si deve e si può. Ora più che mai”, conclude Ugolini.