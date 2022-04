Elezioni Rsu Sanità, Cisl: “Fp primo sindacato: più votato a Santa Corona e Cairo, secondo ad Albenga”

Savona. “Per la prima volta nella storia sindacale dell’Asl2 Savonese la Cisl-Fp ha vinto le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria nell’Azienda con più grande numero di dipendenti a livello provinciale”. Lo rendono noto dalla segreteria provinciale di Cisl.

“Uno straordinario successo ottenuto grazie ai 725 voti ottenuti dalla Cisl che si é presentata con una lista costituita da 55 candidati rappresentativi dei molteplici profili professionali dell’area sanitaria tecnica ed amministrativa presenti in azienda. Il consenso espresso dai lavoratori é stato elevato in ogni realtà aziendale sia territoriale che ospedaliera”.

Nei due più grandi ospedali della provincia, la Cisl “stravince al Santa Corona grazie alla squadra capitanata da Mario Tortora, fa un notevole balzo in avanti al San Paolo, risulta la più votata a Cairo e conferma la seconda posizione ad Albenga”.

Dichiara Giovanni Oliveri, coordinatore territoriale della Cisl-Fp Liguria: “Abbiamo chiesto ai lavoratori di sostenere la nostra idea e di portare avanti l’azione sindacale in Azienda con determinazione, competenza e concretezza dei risultati. Abbiamo messo in primo piano l impegno di essere sempre di più vicini ai dipendenti ed alle loro istanze. Considerato il risultato raggiunto, pensiamo di esserci riusciti anche in una fase come quella dell’emergenza pandemica dove non era possibile raggiungere i posti di lavoro”.

Prosegue Domenico Mafera, segretario di Cisl-Fp Liguria: “Un risultato che ci dà grande soddisfazione ma nel contempo anche una grande responsabilità a cui di certo non ci sottrarremo anche perché c’è tanto lavoro da fare e tanti obiettivi da raggiungere a partire dal completo percorso di stabilizzazione del numeroso personale precario assunto in azienda per l’emergenza Covid”.

Concludono Oliveri e Mafera: “Ringraziamo tutto il gruppo dei candidati e dei delegati, che hanno permesso di raggiungere questo risultato, oltre che tutti coloro che hanno lavorato in commissione elettorale e nei seggi, e tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno riposto nella Cisl-Fp la loro fiducia sostenendone l’azione con il loro voto”.