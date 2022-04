Elezioni RSU pubblico impiego e scuola, Pasa: “Cgil si conferma primo sindacato della provincia”

Liguria. “Sono stati oltre 8 mila le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego occupati nel comparto del pubblico impiego della Provincia di Savona , nell’istruzione, nella ricerca, nell’università , nelle funzioni centrali e locali e nella sanità. Che si sono recati alle urne e hanno votato i propri delegati sindacali che li rappresenteranno per i prossimi 3 anni”. Lo afferma, in una nota, il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“Alle elezioni Rsu del Pubblico Impiego e della scuola delle scorso 5-6 e 7 aprile 2022 – spiega -, la Cgil di Savona con le due categorie FLC e FP nel complesso si conferma primo sindacato in provincia di Savona con oltre il 30% di preferenze (8029 votanti con 2456 preferenze). A vincere è stata soprattutto e ‘ancora una volta la democrazia reale’. “Le gravi difficoltà causate dalla pandemia non hanno intaccato la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di recarsi al voto per eleggere i propri rappresentanti in tutti i settori del Pubblico Impiego. In tempi in cui la qualità della democrazia appare largamente impoverita anche a causa del suo scarso esercizio, il dato di queste ultime elezioni restituisce una nota positiva: con circa il 70% di votanti questa tornata elettorale conferma l’importanza dell’azione del sindacato confederale, che vede crescere il proprio consenso”.

“Il risultato conferma l’importanza del lavoro sinora svolto in questi anni difficilissimi a causa della pandemia, tra la priorità di garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le battaglie per la stabilizzazione dei precari, gli investimenti del Pnrr, le leggi di bilancio e le risorse da destinare ai vari comparti del pubblico impiego e la costruzione delle nostre piattaforma – sottolinea Pasa -. Infine un ringraziamento particolare a ‘tutte le candidate e tutti i candidati che si sono messi in gioco e che hanno deciso di investire tempo, energie e intelligenza per rendere più forte, attraverso l’azione della rappresentanza, il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici della Cgil e a tutti i componenti delle commissioni elettorali e scrutatori”.

Per Cgil, Flc, Fp di Savona “la partecipazione, l’azione collettiva nei luoghi di lavoro sono gli strumenti per poter contare, per migliorare le proprie condizioni di lavoro e innalzare il livello qualitativo dei servizi pubblici e della conoscenza, per riconquistare diritti e contribuire a costruire un futuro migliore per sé e per gli altri. Per questo rivendichiamo l’estensione delle Rsu anche in tutti i settori privati e una legge sulla rappresentanza per contrastare il dumping e rafforzare partecipazione e democrazia in ogni luogo di lavoro”.