Elezioni Rsu del pubblico impiego, Cgil si conferma primo sindacato: “Fp forza fondamentale in tutti i comparti”

Liguria. Si stanno concludendo le operazioni di spoglio per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego che si sono svolte il 5, 6 e 7 aprile.

In Liguria sono stati chiamati al voto per eleggere i propri rappresentanti circa 40 mila dipendenti del pubblico impiego così suddivisi: 8 mila nelle funzioni centrali, 13 mila in comuni, Regione e enti locali e quasi 20 mila in sanità.

Per Nicola Dho, segretario generale di Fp Cgil Liguria: “La Funzione Pubblica si conferma forza fondamentale in tutti i comparti con un risultato straordinario in tutti i territori nelle funzioni centrali a partire dalle agenzie delle entrate e delle dogane. Sui comuni la Cgil torna ad essere il primo sindacato a Savona e a Ventimiglia e cresce significativamente in Regione e Comune di Genova, così come in tanti altri comuni nel genovesato e nello spezzino. Anche in sanità grandi risultati e in particolare alla Asl 2 dove i candidati Cgil sono in netto vantaggio”.