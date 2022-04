Elezioni Rsu, Cisl Fp Liguria con 3 seggi nell’amministrazione provinciale di Savona

Savona. “La Cisl Liguria e la Fp hanno ottenuto ottimi risultati a Savona nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022 dei dipendenti pubblici: in Amministrazione Provinciale, dove la Cisl Fp è il primo sindacato con 3 seggi, e in Tribunale dove per la prima volta ottiene il maggior numero di voti rispetto alle altre sigle”.

A dirlo i sindacati che continuano: “La Cisl Fp è il primo sindacato anche all’Agenzia delle Entrate con circa il doppio dei consensi rispetto al secondo sindacato, in Procura della Repubblica, in Questura, all’Archivio di Stato, al Ministero dell’Istruzione. Nel comparto Funzioni Locali, la Cisl Fp incrementa i seggi assegnati al Comune di Savona, al Comune di Albenga e risulta prima a Varazze e a Finale Ligure, oltre a conquistare seggi in molti altri enti nei quali nel 2018 non era presente (Vado Ligure, Noli Stella, Carcare) incrementando complessivamente la propria rappresentanza”.

“E’ un segnale di fiducia immensa quello che ci viene consegnato dal voto delle donne e degli uomini del lavoro del pubblico impiego – è il commento di Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria -. Mai come oggi il risultato è chiaro e inequivocabile: la scelta era tra chi vuole realmente cambiare la pubblica amministrazione e chi fa solo promesse da marinaio. A Genova e in Liguria ha vinto la Cisl, ha vinto la credibilità delle tante delegate e delegati che si mettono al servizio dei colleghi. Ha vinto il sindacato che più di altri è sempre pronto a metterci la faccia, che dice sempre la verità e che è abituato ad essere misurato sulla concretezza dei risultati”.

“Siamo orgogliosi di essere il primo sindacato a Genova e in Liguria del pubblico impiego – afferma Gabriele Bertocchi, segretario generale Fp Cisl Liguria -. Tanti si sono riconosciuti nel nostro progetto che punta a valorizzare le professionalità, a riqualificare la spesa, a investire nella formazione e nel turnover generazionale, soprattutto è importante lo sblocco della contrattazione di secondo livello, come riconoscimento tangibile della dignità e del valore del lavoro pubblico”.