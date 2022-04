Elezioni Rsu, Cgil: “Essere primo sindacato all’ospedale San Paolo conferma il nostro impegno”

Savona. “Il comitato iscritti Asl2 e la Fp Cgil di Savona ringraziano tutti i lavoratori per il consenso ricevuto nelle elezioni appena concluse. Essere il primo sindacato all’ospedale San Paolo, il primo nel territorio savonese, ed essere cresciuti in 5 seggi su 6, è la conferma che il nostro impegno e le nostre posizioni sindacali sono state riconosciute da tutti voi”.

E’ così che il sindacato della Cgil ha commentato i risultati delle ultime elezioni Rsu. “La nostra lista ha avuto il più votato in assoluto (350 preferenze), ha 3 eletti con più di 100 preferenze, tutti i candidati hanno ottenuto voti, segno che sono riconosciuti come riferimento sul posto di lavoro, siamo quindi più che soddisfatti del risultato” proseguono dal sindacato.

“In Asl2 siamo da sempre in prima fila nella difesa delle condizioni di lavoro, nell’impegno per ottenere stipendi più dignitosi e adeguati e nel fornire supporto ed informazioni per le questioni lavorative per quanto riguarda le questioni aziendali e per quelle regionali e nazionali – aggiungono -. Ci complimentiamo con la Cisl che, con un impegno paragonabile al nostro, è riuscita ad ottenere quel minimo in più che le ha permesso di risultare prima”.

Poi i ringraziamenti: “Ringraziamo tutti i candidati della lista Cgil per la serietà e l’impegno dimostrati, ringraziamo e ci complimentiamo ancora di più con la commissione elettorale e con tutti gli scrutatori per essere stati attenti e scrupolosi nelle operazioni di voto. Ringraziamo infine anche tutte quelle lavoratrici e lavoratori che, pur non avendo potuto partecipare al voto per motivi famigliari o di salute, ci hanno testimoniato la loro vicinanza. Stessi ringraziamenti non li possiamo fare alla direzione aziendale che non ha messo tutti noi, la commissione elettorale, i lavoratori e i candidati, nelle migliori condizioni possibili per agevolare e ottenere la massima partecipazione alle elezioni”.

“Il nostro impegno, come rappresentanti Cgil di tutte le colleghe e colleghi, continuerà con la costanza di sempre, con il coinvolgimento dei candidati non eletti, con il maggior vigore dei nuovi eletti in Rsu, con le rinnovate motivazioni dei rappresentanti di più anziana militanza” concludono.