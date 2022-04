Elezioni Rsu Asl2, Cub: “Tre nuovi delegati. Rappresenteremo tutti i lavoratori”

Savona. La CUB Sanità Italiana “ringrazia vivamente i lavoratori della ASL2 che, con il loro voto, hanno dato fiducia alla nostra Organizzazione Sindacale, consentendo l’ingresso di 3 nostri delegati nella RSU”.

“Risultato che apprezziamo particolarmente poiché frutto di un impegno fondamentalmente esterno, essendo privi in precedenza dei diritti sindacali riconosciuti alle altre organizzazioni, dell’accesso alle bacheche, della possibilità di tenere assemblee sul luogo di lavoro – commentano dal Cub -. Il nostro impegno, da oggi, sarà quello di cercare di rappresentare non solo gli iscritti ma tutti i lavoratori, ridando loro voce e potere decisionale coinvolgendoli in una partecipazione attiva a tutti i momenti della vita sindacale”.

“Ringraziamo altresì la commissione elettorale, che non solo si è impegnata a fondo dedicando ai suoi compiti un enorme numero di ore, ma ha anche saputo superare ostacoli e divergenze garantendo a tutti la possibilità di votare. Auguriamo quindi – concludono – buon lavoro all’intera RSU”.