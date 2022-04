Eccellenza “play-out”, siamo arrivati a metà: che aria tira?

Sarà una domenica molto importante per le sorti delle varie compagini, considerando il fatto che si è ad una sorta di metà campionato e le giornate sono sempre di meno.

Gli occhi saranno puntati su due sfide in particolare. La prima è quella del “DeVincenzi” tra Pietra e Busalla, nella quale entrambe le squadre saranno mosse da grandi motivazioni personali: i biancocelesti per rimettersi in sesto dal periodo negativo e riprendere fiducia, i biancoblu per allungare sempre più e mettersi al sicuro dalle zone pericolose.

La seconda, invece, sarà quella tra Sestrese e Athletic Club: a due punti l’una dall’altra e con ottimi risultati ottenuti, potersi sgambettare potrebbe diventare un fattore determinante per vivere con più serenità le prossime giornate.

Il Varazze ospiterà un Arenzano in ottima forma, ma il bisogno di punti dei ragazzi di mister Mazzocchi è molto alto: per salvarsi servono vittorie di spessore.

Derby tra Ventimiglia e Ospedaletti che si preannuncia più invitante del previsto: a pari punti, le squadre si sfideranno per provare a dare una scossa agli equilibri del campionato e lanciarsi sempre più aldilà delle acque pericolose.

Una bella occasione la avranno anche i due fanalini di coda, Cadimare e Rivasamba, che sono alla disperata ricerca di vittorie per proseguire con più convinzione.

Insomma, una domenica sportiva da non perdere in tutta la sua interezza.

CLASSIFICA: 10 punti Sestrese, Arenzano; 8 punti Athletic Club; 7 punti Busalla; 4 punti Ventimiglia, Varazze, Ospedaletti; 3 punti Pietra Ligure; 2 punti Cadimare; 1 punto Rivasamba