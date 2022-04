Eccellenza, l’Athletic Club usa la testa ed espugna il Devincenzi

PIETRA LIGURE 1 (49′ Ballone) vs ATHLETIC CLUB 3 (10′ Donato, 60′ Zazzeri, 69′ Di Pietro)

Pietra Ligure – Buon pomeriggio a tutti gli appassionati sportivi dallo stadio “Giacomo Devincenzi”.

Sesta giornata dei “Play-Out” di Eccellenza che mette di fronte gli uomini di Mario Pisano contro l’Athletic Club Albaro: i savonesi sono consci dell’importanza della gara, visto che i genovesi sono secondi in classifica e, con una vittoria, la coperta si accorcerebbe ulteriormente.

Pisano non potrà contare su Insolito, Battuello e Alfano, i primi due espulsi e il terzo diffidato, ma questa dovrà essere l’occasione per andare oltre alle assenze.

I gialloneri, dal canto loro, dovranno cercare di raccogliere altri punti pesanti in chiave salvezza: manca sempre meno, c’è da mettersi al riparo.

L’intensità potrebbe essere il fattore chiave della gara, la quale mette in palio una posta davvero importante.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Pastorino, 3 Pili, 4 Guaraglia, 6 Tona, 9 Cavallone, 10 Rovere, 11 Roda, 14 Genta, 16 D’Arcangelo, 17 Metalla, 18 Ballone. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: 12 Berruti, 2 Corciulo, 5 Badano, 7 Vignaroli, 8 De Miranda, 12 Varaldo, 15 Fiorenzo, 19 Pollero, 20 Giglio.

Athletic Club Albaro: 1 Bartoletti, 2 Dodero, 3 Cataldo, 4 Di Pietro, 5 Donato, 6 Lembo, 7 D’Arrigo, 8 Lerini, 9 Zazzeri, 10 Pagano 11 Cagliani. A disposizione di mister Mariani ci sono: 12 Prisco, 13 Zinnari, 14 Pandimiglio, 15 Ottonelli, 16 Pesce, 17 Gaspari, 18 Donato, 19 Giuliani.

Arbitra Arianna Bazzo della sezione di Bolzano, coadiuvato dagli spezzini Guido Junior Cucchiar e Gregorio Di Maggio.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio al DeVincenzi tra i fumogeni biancocelesti, inizia la partita!

2′ La primissima occasione della partita è per i genovesi. Si libera Zazzeri dal limite dell’area e calcia verso la porta: Pastorino risponde presente e manda in corner.

3′ Impressionante partenza degli ospiti che schiacciano i biancocelesti: su un cross dalla sinistra D’Arrigo manca l’appuntamento con il gol da ottima posizione.

6′ Cagliani calcia da fuori area ma la palla termina sul fondo: soffre ancora il Pietra Ligure che fatica a proporsi in avanti.

10′ DONATO! IL VANTAGGIO DEI GENOVESI! Il centrale difensivo stacca di testa sull’uscita maldestra di Pastorino: ancora una volta il Pietra parte in svantaggio.

14′ PALO DEL PIETRA! Metalla si trova in area di rigore e calcia a colpo sicuro verso la porta: Bartoletti interviene e manda la palla sul primo palo. Prima vera occasione per i padroni di casa.

20′ Cagliani prova ancora dal limite, ma stavolta Pastorino risponde presente. Il Pietra fa fatica ad imporre il suo gioco e i genovesi ne approfittano gestendo e attaccando con ordine.

26′ Metalla finisce a terra con un scontro con Di Pietro: per Bazzo non c’è nulla da segnalare, si gioca.

31′ Angolo ben battuto da Roda ma nessuno dei suoi riesce a deviarlo verso la porta.

32′ Contrattacca subito l’Athletic Club in contropiede sfruttando i suoi velocisti sulle fasce: il pallone in mezzo viene spazzato da Pili, che evita lo 0-2.

34′ Si fa male Cagliani che viene soccorso dalla panchina: nulla di grave, il numero 11 torna in campo.

35′ Inizia a farsi più pericoloso il Pietra con le giocate di Rovere e Roda, i più in forma davanti.

38′ BARTOLETTI STREPITOSO SU METALLA! L’estremo difensore ospite si allunga sulla sua sinistra e leva la palla dall’angolino compiendo un vero e proprio miracolo: il Pietra c’è.

45′ L’arbitro ha segnalato un solo minuto di recupero.

46’+1′ Finisce qui la prima frazione di gioco.

Gli ospiti passano in vantaggio nei terribili dieci minuti iniziali per gli uomini di Pisano, che a metà tempo ha iniziato a costruire gioco ma con poca cattiveria sotto porta.

Secondo tempo

1′ Ricomincia il secondo tempo senza cambi tra le due formazioni.

2′ Tona colpisce di testa su un buon cross dalla destra: blocca l’estremo difensore ospite ma il Pietra è partito con un bel piglio.

4′ BALLONE! IL PAREGGIO DEL PIETRA! L’incursione del giovane biancoceleste viene premiata e, con un controllo non facile, deposita in rete un pallone importantissimo: cambia l’inerzia della gara, il Pietra deve approfittarne.

6′ Pagano avanza verso la porta inseguito da Guaraglia ma il numero 10, allargandosi sulla sinistra, calcia a vuoto e la palla finisce sul fondo.

8′ Pastorino si fa trovare pronto e respinge il tiro da fuori di Cagliano.

10′ Gli attacchi del Pietra si stanno facendo sempre più frequenti e con maggiore intensità: tutta un’altra squadra rispetto al primo tempo.

15′ ZAZZERI! L’ATHLETIC CLUB TORNA AVANTI! Il numero 9 stacca in cielo e insacca in rete: Devincenzi gelato, ma la partita è ancora lunga.

16′ Pisano effettua il suo primo cambio: fuori Cavallone per Giglio.

24′ ANCORA UN COLPO DI TESTA, IL TRIS DEI GENOVESI CON DI PIETRO! Il capitano insacca di testa sugli sviluppi di un corner, un aspetto di gioco particolarmente sofferto dagli uomini di Pisano, che carica i suoi: “Dai che mancano ancora 20 minuti”.

32′ Prima sostituzione per gli ospiti: Mariani rileva D’Arrigo per Zinnari.

34′ Altro cambio per Mariani: ad uscire è Cagliani per Donato.

36′ Pisano manda in campo Pollero per Roda e Vignaroli per Ballone. Sono gli ultimi minuti di partita: o ora o mai più per i biancocelesti.

40′ Ultimi cinque minuti più recupero per le speranze del Pietra di riaccorciare il parziale, ma i genovesi coprono bene gli spazi.

43′ Esce Zazzeri per Gasparo, un cambio per dare più freschezza in questo finale di gara.

45′ I minuti di recupero saranno 4, i genovesi sono ad un passo da una grande vittoria.

49’+4′ Nulla di fatto in questo recupero: l’Athletic Club espugna il Devincenzi con tre reti di testa e fa un enorme balzo verso la salvezza. Per i biancocelesti di Pisano è tornato lo sconforto della sconfitta, e il tempo non è un buon amico.