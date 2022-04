Eccellenza “Play-Off” e “Play-Out”: il tempo stringe e i tre punti pesano

Aprile è un mese molto importante per quel che riguarda le situazioni di classifica: meno di un mese alla fine, più necessità di raggiungere il risultato pieno.

In ambe due i gironi, infatti, contrassegnati da una lotta ravvicinata per gli obiettivi in gioco, il tempo sembra essere un elemento da tenere in considerazione.

Iniziamo dai “Play-Off“, caratterizzati da una lotta al vertice molto interessante: la capolista è la Fezzanese con 11 punti, ma inseguita dal trio Campomorone-Rapallo-Baiardo. Questi ultimi ospiteranno gli spezzini dando vita ad un altro scontro diretto che potrebbe spostare gli equilibri del campionato, in un modo o nell’altro.

La Cairese vuole ritrovare subito i tre punti per continuare la sua rincorsa, ma di fronte troverà l’Albenga di Flavio Ferraro che, con 7 punti raccolti, ha tutto il diritto di poter credere in un piazzamento importante viste le prossime giornate ricche di match cruciali contro le tre formazioni attualmente in cima alla classifica; una di queste è il Rapallo Rivarolese, ospite in casa del Canaletto e con un ritrovato entusiasmo dall’arrivo di mister Podestà. Finale e Genova Calcio impegnate contro Taggia e Campomorone, due sfide da non sottovalutare visto il buon gioco espresso nell’arco della stagione.

Classifica parziale (6a giornata): 11 punti Fezzanese; 9 punti Rapallo, Baiardo, Campomorone; 8 punti Cairese; 7 punti Albenga; 6 punti Taggia; 4 punti Genova Calcio e Canaletto; 3 punti Finale.

Per quanto riguarda il girone “Play-Out” il canovaccio resta lo stesso: ogni vittoria ha un peso specifico maggiore del solito. Questo lo sa bene il Pietra Ligure che, dopo il roboante successo contro il Busalla, avrà subito di fronte un avversario ostico come l’Athletic Club. Mancheranno alcuni giocatori, ma gli uomini di Pisano dovranno nuovamente andare oltre le difficoltà per continuare la corsa verso la salvezza.

E pure al “Gambino” c’è un appuntamento importante: Arenzano vs Sestrese, dove i padroni di casa avranno la possibilità di fare un enorme balzo verso l’obiettivo e gli ospiti, a distanza ravvicinata, di mettersi sempre più al sicuro.

Il Varazze andrà a giocarsi una trasferta da non fallire contro il Canaletto, fanalino di coda a due punti, mentre Busalla e Rivasamba sfideranno Ventimiglia e Ospedaletti in incontri molto insidiosi.

Classifica parziale (6a giornata): 13 punti Arenzano; 11 punti Athletic Club; 10 punti Sestrese; 7 punti Busalla, Ventimiglia; 6 punti Pietra Ligure; 4 punti Rivasamba, Varazze, Ospedaletti; 2 punti Cadimare