Eccellenza “play off”: Cairese e Fezzanese daranno forma al campionato: minifuga o bagarre?

Domenica cruciale in chiave promozione in Serie D. Al fischio finale di domani, si chiuderà la quinta giornata di questo play off e si supererà dunque la metà del guado. Mancheranno poi soltanto quattro partite alla fine delle ostilità.

Nessun dubbio su quale sia il match di cartello visto che si sfidano le due capolista. La Fezzanese ospita la Cairese in una partita il cui esito definirà a quale tipo di campionato si assisterà nelle prossime sfide.

Le due squadre guidano il torneo e hanno totalizzato entrambe otto punti. Le più dirette inseguitrici, a quota sei, sono Taggia, RapalloRivarolese, Angelo Baiardo e Campomorone Sant’Olcese.

In caso di pareggio tra le prime due della classe, la classifica in vetta si accorcerebbe ulteriormente, visto che nessuno riuscirebbe a superare i nove punti. Se in concomitanza con questa ipotetica “x” il Campomorone battesse il Finale, il Rapallo la Genova Calcio e non finisse in parità tra Baiardo e Taggia, la giornata si chiuderebbe con cinque squadre al primo posto in classifica.

Scenario possibile ma non probabile, visto l’equilibrio che regna nel torneo. Comunque vada, la classifica sarebbe comunque molto corta e in caso di pareggio tra le prime due, tutte le altre in caso di vittoria accorcerebbero nettamente rispetto la vetta. Il Finale, ultimo, potrebbe andare a meno tre.

Un po’ diverso sarebbe se uscisse fuori una vincente tra la squadra di Turi e quella di Alessi. In questo caso si potrebbe parlare di una minifuga, visto che ci sarebbe un’unica capolista con almeno due punti di vantaggio sulle seconde. Non un abisso ma neanche un solco trascurabile con appena quattro giornate dal termine.

Il programma:

Fezzanese – Cairese

Albenga – Canaletto

Angelo Baiardo – Taggia

Campomorone Sant’Olcese – Finale

Rapallo Rivarolese – Genova Calcio

La classifica:

8 punti Fezzanese e Cairese; 6 Campomorone, Taggia, Baiardo e Rapallo; 4 punti Canaletto, Albenga e Genova Calcio; 3 punti Finale.