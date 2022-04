Eccellenza, Pietra Ligure contro Busalla: la diretta testuale

Pietra Ligure. Il girone playout del campionato ligure di Eccellenza è giunto a metà del suo cammino: si disputa oggi la quinta giornata delle nove in programma. Nessuna delle dieci contendenti può ancora dirsi al sicuro; tra le squadre peggio piazzate alla vigilia del turno odierno c’è il Pietra Ligure, terzultimo con 3 punti, chiamato a riscattarsi contro il Busalla, che occupa la quarta posizione a quota 7.

La cronaca.

Pietra Ligure – Busalla 1-2 (p.t. 1-2)

Mario Pisano presenta i padroni di casa con Pastorino, Corciulo, Pili, Guaraglia, Insolito, Rovere (cap.), Genta, D’Arcangelo, Metalla, Ballone, Alfano.

A disposizione ci sono Allegri, D’Aiuto, Pollero, De Miranda Mataraz, Cavallone, Roda, Varaldo, Battuello, Giglio.

Giorgio Lanzarone schiera i biancoblù con Montaldo, Zunino, Piccardo, Fasan, Erroi, Ferrando, S. Re, Ottoboni (cap.), Cotellessa, Compagnone, Minutoli.

Pronti a subentrare: Bagon, Maugeri, Spano, Sesta, Rizzo, Becciu, F. Re, Ndiaye.

Arbitra Giovanni Moro della sezione di Novi Ligure, assistito da Matthias Crisafulli (Imperia) e Ivano Sciallero (Genova).

Calcio d’inizio del Busalla che già al primo affondo si rende pericoloso. Zunino sulla destra dalla linea di fondo crossa basso per Fasan, conclusione ravvicinata che Pastorino respinge. Poi la difesa mette in angolo.

Palla ancora in corner. Sul secondo tiro dalla bandierina, battuto da Compagnone, Cotellessa riceve sul palo opposto e di prima serve al centro Ottoboni che calcia a rete: Pastorino risponde ancora con una gran parata.

Al 4° il Busalla la sblocca. Piccardo con caparbietà entra in area e serve Minutoli che da pochi passi la spinge in rete. 0 a 1. La formazione di mister Lanzarone capitalizza così un avvio di gara determinato.

Il Pietra si fa vivo per la prima volta al 12° con un corner dalla sinistra. Palla fuori per Insolito che scocca un potente esterno, a lato di un soffio.

Lo stesso Insolito poco dopo si incunea pericolosamente in area, ma il suo tiro è respinto da Erroi. Riprende Ballone ma anche la sua conclusione è ribattuta.

Al 14° ripartenza di Alfano che arriva al limite dell’area e serve sulla sinistra Insolito, il numero 7 cerca il tiro di precisione ma non trova la porta.

Il Pietra insiste e al 16° è Alfano a provare la stoccata dalla distanza: alta.

Il Busalla torna a farsi vedere al 17°: Cotellessa serve Samuele Re che cerca di sorprendere Pastorino con un pallonetto ma non gli riesce.

Al 18° il Pietra pareggia. Rovere si invola sulla sinistra e tocca in area per Insolito che col piatto la infila alla sinistra del portiere. 1 a 1. I biancocelesti vengono ripagati dello sforzo offensivo profuso dal momento del gol subito in poi.

Dopo la rete del pareggio la partita vive una fase di equilibrio, ma si continua a giocare ad alta intensità con frequenti capovolgimenti di fronte. La manovra degli ospiti è più articolata col fraseggio, mentre il Pietra riparte con maggiore rapidità e verticalizzazioni.

Alla mezz’ora Ferrando ci prova dalla lunghissima distanza, leggera deviazione e Pastorino blocca.

Al 33° Rovere viene atterrato ai venti metri. Punizione calciata da Alfano, il suo mancino è respinto da Cotellessa in barriera.

Al 42° altra sgroppata sulla sinistra di Rovere che però viene chiuso al momento dell’assist.

Al 43° punizione dalla sinistra di Alfano, ribattuta, Guaraglia ha tutto il tempo per caricare il tiro ma Ferrando è sulla traiettoria e respinge.

Al 45° Ottoboni serve sulla destra Zunino, cross alto dal fondo per Cotellessa che sul secondo palo svetta e di testa insacca. 1 a 2.

I pietresi protestano, viene ammonito Corciulo.

Un minuto di recupero. A metà partita il risultato è 2 a 1 per il Busalla.