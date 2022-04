Eccellenza. La cronaca di Albenga-Fezzanese, ci si gioca un pezzo di Serie D

ALBENGA 1 (27′ Jebbar) vs FEZZANESE 2 (83′, 91′ Lorenzini)

Albenga. In un’annata turbolenta, dove le problematiche societarie sono state diverse, due fattori non sono mai mutati: l’attaccamento alla maglia e la fede ingauna, due componenti chiave per provare a giocarsi tutto in queste ultime giornate.

Oggi allo stadio “Annibale Riva” arriva la capolista Fezzanese, la squadra più forte del girone secondo gli addetti ai lavori. Vincendo oggi, gli spezzini avanzerebbero a grandi passi verso la Serie D; in caso di una sconfitta, l’Albenga vedrebbe veramente vicina una posizione di classifica che stuzzicherebbe chiunque.

L’appetito vien mangiando, o vincendo, o tifando: oggi il supporto dei tifosi sarà ancora più importante, e gli uomini di Ferraro vogliono provarci a tutti i costi.

Le formazioni:

Albenga: 1 Vernice, 2 Barisone, 8 Dagnino, 9 Carballo, 13 Anich, 14 Gibilaro, 19 Basso, 24 Graziani G, 25 Graziani T, 26 Jebbar, 29 Puddu. A disposizione di mister Ferraro ci sono: 12 Scalvini, 3 Patrucco, 7 Lupo, 10 Sanci, 16 Belvedere, 21 Beluffi, 28 Parascosso.

Fezzanese: 1 Mariani, 2 Gamberucci, 3 Selimi, 4 De Martino, 5 Zavato, 6 Andrei, 7 Termiuiello, 8 Grasselli, 9 Tivegna, 10 Smecca, 11 Gabrielli. A disposizione di mister Turi ci sono: 12 Taggiasco, 13 Di Vittorio, 14 Dell’Amico, 15 Nicolini, 16 Gavini, 16 Brizzi, 17 Frolla, 19 Guzzoni, 20 Lorenzini.

Dirige l’incontro il signor Matteo Laganaro della sezione di Genova, coadiuvato da Enrico Conio e Ivano Sciallero della medesima sezione.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Laganaro, parte la sfida di giornata!

5′ Partono forti gli ospiti spingendo l’offensiva contro una Fezzanese attendista: la carica dei tifosi è un fattore determinante.

8′ Inizia a farsi vedere la Fezzanese con una serie di avanzate sulle fasce, ma la difesa ingauna è attenta.

13′ Inizio di partita di grande corsa tra le due formazioni: la tifoseria ingauna canta a gran voce una pioggia di cospicua intensità. La posta in palio è altissima, l’Albenga ha tutto il diritto di provarci.

21′ Cessa la pioggia, ma non c’è da star troppo tranquilli: il tempo non promette bene…

27′ JEBBAR! ALBENGA IN VANTAGGIO! Dopo un’azione bellissima orchestrata da Anich e Graziani, nella quale il numero 25 ha calciato trovando la risposta di Mariani, il numero 26 recupera la sfera e si accentra: palla in rete, è 1-0 e si scatena l’entusiasmo in tribuna e in panchina.

30′ “Dai che è ora il momento”. La carica di Flavio Ferraro, consapevole del momento cruciale che può spostare gli equilibri del campionato.

32′ Che Albenga! Gli attacchi dei bianconeri sono continui e già due volte sono andati vicini al raddoppio: Fezzanese in difficoltà finora, serve una reazione di forza.

33′ La prima amonizione della gara è per Andrei, che entra duro su Graziani a centrocampo.

35′ Proteste in casa Fezzanese per un entrata di Jebbar su Andrei in area di rigore: per il fischietto genovese l’attaccante bianconero ha preso il pallone, si gioca.

37′ Ospiti che attaccano con più frequenza per raggiungere il pari: Puddu libera un cross dalla sinistra. Cresce l’agonismo minuto dopo minuto.

42′ Ammonito anche Gamberucci tra gli ospiti.

45′ L’arbitro ha segnalato 3 minuti di recupero.

47′ Calcia forte Smecca all’interno dell’area: pallone che finisce abbondantemente sopra la traversa.

48′ Finisce il primo tempo in questo preciso istante. L’Albenga va negli spogliatoi in vantaggio, mentre gli ospiti saranno chiamati ad una grande reazione per poter cercare di ribaltare il risultato. Una cosa è sicura: sarà un secondo tempo di fuoco.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la ripresa, nessun cambio tra le due formazioni.

3′ Arriva la prima sostituzione per gli ospiti: dentro Frolla per Grasselli.

10′ Ammonito Termiuiello per un’entrata su Gabriel Graziani a circa 25 m dalla porta.

19′ Ferraro effettua il primo cambio della gara: esce il generosissimo Carballo per la freschezza di Beluffi. Si muove anche la Fezzanese che inserisce Lorenzini per Smecca.

21′ Occasione Albenga! Ribaltamento di fronte che favorisce Dagnino: bravissimo Mariani ad uscire e spazzare via con il corpo.

28′ Altra sostituzione per i bianconeri: Sanci prende il posto di Thomas Graziani, Ferraro vuole forze fresche in avanti.

29′ Primo giallo per i padroni di casa: ammonito Barisone.

30′ Ultimo quarto d’ora di partita: il punteggio non cambia, ma gli spezzini stanno attaccando leggermente meglio contro un’Albenga che vuol gestire.

36′ Altro giro di cambi tra le due formazioni. Gli ospiti inseriscono Guzzoni per Selimi, mentre Ferraro opta per una doppia mossa: fuori Jebbar e Dagnino per Lupo e Belvedere.

38′ LORENZINI! PAREGGIA LA FEZZANESE! Il neoentrato colpisce benissimo la sfera col destro sugli sviluppi di un cross: esultanza rabbiosa degli ospiti.

40′ Ora è la Fezzanese a spingersi in avanti dopo il pari raggiunto: ora c’è voglia di vincere.

42 Fuori Gabrielli per Di Vittorio, ecco la mossa del tecnico biancoverde.

45′ Ci sanno ancora da giocare 5 minuti.

46′ INCREDIBILE! PUDDU SERVE LORENZINI CHE DEPOSITA IN RETE! Le proteste dei padroni di casa su un possibile fuorigioco non sortiscono alcun risultato, al Riva cambia incredibilmente il parziale.

48′ ALBENGA VICINISSIMA AL PARI! Puddu colpisce di testa ma Mariani si supera con un grande intervento evitando la capitolazione!