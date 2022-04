È tempo di recuperi in Prima Categoria: Mallare-Borghetto da brividi, Savona vietato sbagliare con il Fegino

Mercoledì di recuperi in Prima Categoria. Il girone “A” ha in programma il match salvezza tra il Mallare e il Borghetto. Fischio d’inizio alle ore 21 al Corrent di Carcare. Nel girone “B”, invece, riflettori puntati su Savona contro Fegino, che prenderà il via alle ore 20,30 al Mazzucco di Noli.

Mallare – Borghetto

Tra lupi e granata sarà una sfida da brividi e nulla centra la neve che aveva costretto al rinvio del match. La partita è uno scontro diretto per cruciale in chiave salvezza. Vincendo, il Borghetto lascerebbe l’ultimo posto in classifica, posizionandosi nella griglia play out. Sarebbe il piccolo miracolo di mister Perrone, che è subentrato quando la squadra aveva raccolto zero punti nei tredici incontri disputati fino a quel momento. In caso di vittoria, la squadra di Alloisio aggancerebbe San Filippo Neri e Altarese. Un risultato che alimenterebbe speranze di salvezza diretta.

La classifica: Carcarese 55; Aurora 43; Pontelungo 40; Area Calcio Andora 35; Atletico Argentina 33; Millesimo 29; San Filippo Neri e Altarese 20; Carlin’s Boys 18; Mallare 17; Oneglia 12; Borghetto 11.

Savona – Fegino

Il Savona deve vincere per consolidare il secondo posto, che consentirebbe agli striscioni di disputare direttamente la finalissima play off senza passare dalla semifinale. Il Fegino ha raccolto solo 3 punti in campionato, realizzando 9 goal e subendone 77. Vincere oggi e domenica contro il Pra’ FC significherebbe scavalcare di un punto la Sampierdarenese in classifica. I genovesi poi potranno vincere il campionato il 1 maggio battendo lo stesso Fegino e approfittando del turno di riposo del Savona. Le speranze di vittoria sono ridotte al minima, ma tanto vale provare a mettere un pochino di pressione alla squadra di Pittaluga. Il clima sarà più freddo intorno agli striscioni, visto che il gruppo di tifosi Pessimi Elementi ha annunciato che non sosterrà la squadra.

La classifica in zona play off: Sampierdarenese 54, Savona 50, Campese 46, San Cipriano 45, Speranza e Pra’ FC 35. In virtù di questo distacco rispetto alla seconda in classifica, Speranza e Pra’ FC sono estromesse matematicamente dalla possibilità di disputare gli spareggi promozione.