E’ morto Antonio Fameli: dalla gavetta al successo come imprenditore, poi le vicende giudiziarie

Loano. E’ deceduto nelle scorse ore, a seguito di un malore improvviso, Antonio Fameli, personaggio molto noto nel ponente savonese ed in diverse occasioni finito al centro delle cronache giudiziarie. Aveva 83 anni.

Antonio Fameli inizia il suo excursus al Nord nel 1961, quando da Rosarno, la sua città d’origine in provincia di Reggio Calabria, si trasferisce prima a Torino e poi in Liguria.

In provincia di Savona, Fameli arriva nulla tenente e inizia svolgendo alcuni lavori di lava scale nei condomini rivieraschi. In pochi anni costituisce diverse imprese di pulizia e poco dopo si cimenta nell’attività immobiliare acquistando, e in breve tempo, molte proprietà.

Sono gli anni Settanta il periodo clou di Antonio Fameli, che riesce a costituire un vero e proprio impero del mattone movimentando notevoli somme di denaro, come ricostruito nel tempo dalle autorità investigative.

Nel 1977 sale alla ribalta del gossip perché, in occasione della prima comunione della figlia Rita, organizza una festa sontuosa alla quale partecipano, tra gli altri, personaggi dello spettacolo come Mike Bongiorno, Iva Zanicchi e Alighiero Noschese. Ma già in quel periodo il faccendiere è destinatario di accertamenti da parte della polizia che negli anni a seguire lo vedranno coinvolto in diverse inchieste da parte delle forze dell’ordine.

Antonio Fameli lascia i figli Saverio e Rita, i nipoti Brian, Kevin e Maria Celeste.

Il funerale si terrà venerdì 11 aprile alle 11 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano. Il rosario verrà recitato giovedì 14 aprile alle 12 nella chiesa della Madonna del Loreto sempre a Loano.