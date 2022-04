Doppio incidente in A10, tamponamento tra mezzi pesanti e tra auto: due feriti, code e disagi

Agg. ore 10. Proseguono i disagi in autostrada, in particolare nel tratto interessato dall’incidente tra mezzi pesanti avvenuto in mattinata. Al momento, come si evince dal sito di Autostrade per l’Italia, il traffico è congestionato in direzione Ventimiglia, con “coda di 4 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente”.

Savona. Duplice incidente stradale in autostrada nella mattinata odierna. Si sono verificati entrambi in A10, il primo tra Celle Ligure e Varazze ed il secondo ad Albisola.

Nel primo caso, si è trattato di un tamponamento tra due auto, avvenuto pochi minuti prima delle 6,30: un ferito in seguito al sinistro, trasportato dai militi della croce verde di Albisola e dal 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Il secondo incidente, invece, si è verificato intorno alle 7, ad Albisola, all’altezza dell’area di servizio San Cristoforo. Pare che ad essere coinvolti siano stati ben 3 camion, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave.

Sul posto sono intervenuti nuovamente i militi della croce verde di Albisola, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Anche in questo caso, solo una persona, un uomo, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Al momento, i due incidenti hanno già iniziato a generare qualche problema in termini di viabilità, come riporta il sito di Autostrade per l’Italia, che segnala “coda di 2 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente”.