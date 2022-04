Dopo la Pasqua da record, il maltempo del 25 Aprile. “Ma sarà una stagione di rilancio e ritorno degli stranieri”

Provincia. Dopo una Pasqua da tutto esaurito, con pienoni ovunque in alberghi, agriturismi e strutture ricettive, il week end del 25 Aprile, complice anche previsioni meteo incerte e legate al maltempo, ha fatto tirare il fiato al comporto turistico rispetto al notevole flusso del precedente fine settimana pasquale. Tuttavia le presenze non sono mancate, confermando un segnale di ripartenza atteso da tutto il settore così come dall’indotto commerciale e dei servizi.

Si consolida il turismo green e gli ospiti negli agriturismi, nell’ambito di una offerta sempre più integrata al territorio, con prodotti locali, escursioni, natura e varie attrattive.

“Anche per il weekend del 25 aprile non mancheranno le gite fuori porta e quindi come ristorazione credo che si prospetti un buon ponte per le strutture agrituristiche – afferma il referente CIA Savona Davide Moirano -, mentre per quanto riguarda i pernottamenti non ci sarà il boom di Pasqua, anche per il meteo incerto”.

“Per la stagione estiva gli agriturismi savonesi sperano in un vero rilancio, con i primi indicatori che evidenziano l’andamento positivo e in aumento delle prenotazioni: “Si prospetta una stagione estiva sicuramente buona, il mese di giugno presenta ancora qualche incertezza, ma luglio, agosto e settembre auspichiamo un notevole numero di arrivi, anche con il ritorno del turismo straniero”.

Resta l’incognita per gli operatori sui costi di gestione delle strutture, aumentati per la crisi energetica della Guerra In Ucraina: “Un aspetto che inciderà sui redditi dei gestori, senza contare l’effetto sul potere d’acquisto delle famiglie che potrebbe orientare sulla scelta o meno di una vacanza o di un soggiorno nel nostro territorio”.

“Il dato che si è evidenziato per Pasqua è quello di un desiderio di tornare a viaggiare, muoversi e trascorrere giornate serene, divertenti, di relax nel quadro di una offerta anche diversificata ma di qualità su accoglienza e servizi” conclude il referente CIA Davide Moirano.

Nonostante alcuni effetti ancora presenti per l’emergenza Covid e le sue conseguenze sul settore, sono davvero “rifioriti” anche gli alberghi savonesi con una Pasqua da quasi tutto esaurito e buone presenze per i ponti primaverili: “Segnali di ripresa, ma che dovranno essere consolidati nei mesi estivi, in particolare a giugno e luglio e non solo nei weekend, oltre a tutto il mese di agosto e un settembre di altrettanti arrivi” afferma la presidente provinciale dell’UPA – Unione Provinciale Albergatori – Stefania Piccardo.

“E’ stata una Pasqua da quasi tutto esaurito, con presenze accertate che hanno superato anche i livelli pre-Covid. Fortunatamente la voglia di vacanza e di soggiorni in riviera ha visto un week end pasquale non solo da “mordi e fuggi”, ma con prenotazioni di più giorni, aumentando il periodo medio di permanenza, favorito da giornate calde e di bel tempo, che ha superato le tre notti fino ad arrivare a cinque notti o addirittura una settimana, quindi un ottimo risultato” sottolinea la presidente degli albergatori savonesi.

“Altro aspetto gradito è stato un primo ritorno degli stranieri, svizzeri, tedeschi e anche francesi“.

“Per il ponte del 25 aprile la situazione di flusso turistico in arrivo si è calmata, complice il maltempo ma anche una tendenza di prenotazioni last-minute e non come avvenuto a Pasqua, ad esempio. Auspichiamo una afflusso già a fine di maggio con i ponti legati a ricorrenze religiose e che dovrebbe coincidere con arrivi di turismo estero in quanto gli stranieri delle aree europee di riferimento per il nostro mercato avranno una prima tranche di giorni di vacanza”.

Per gli albergatori fondamentale la soluzione del nodo autostrade: “Oltre alle possibili criticità sugli effetti economici della Guerra, per la nostra categoria è prioritario un piano adeguato per agevolare la viabilità autostradale e adottare tutte le misure idonee in grado di non compromettere i possibili flussi turistici nella nostra provincia”.

“La sola sospensione nei weekend nei mesi estivi non è sufficiente, serve qualcosa in più per creare un immagine positiva e di appeal per il nostro territorio” afferma Stefania Piccardo.

Infine, tornando alla stagione estiva ormai imminente: “Anche per l’estate segnaliamo un buon movimento per la ricettività alberghiera, c’è un buon ottimismo anche nei confronti degli stessi turisti stranieri, che sembrano siano intenzionati a ritornare in Italia: per la nostra provincia rappresentano presenze importanti e indicatore primario di un progressivo ritorno alla normalità”.

“Inoltre, anche la ripresa di eventi e manifestazioni comunali e iniziative di attrattività possano dare un contributo decisivo nel tornare ai dati turistici pre-Covid” conclude la presidente UPA.