Dopo il grande successo del Camp, Riviera Beach Volley porta il campionato per società a Laigueglia

Dopo il grandissimo successo della seconda edizione dello Spring Beach Camp e della prima tappa Menabrea organizzata da Riviera Beach Volley, pronto per questo ultimo week di grande beach volley l’XI° edizione RBV dal titolo “I follow Riviera” su 16 campi e 400 iscritti realizzato in collaborazione con il team milanese I follow beach volley.

“Questi 3 week-end rappresentano un unicum assoluto per la nostra regione – spiega Alessio Marri, presidente di Riviera Beach Volley ASD – mai in Liguria tanta sinergia, campi e gioco in contemporanea legati al mondo del beach volley”.

Su tutti il clinic di allenamento, realizzato in collaborazione con 8 società di beach volley tra le più importanti del nord-ovest italiano, oltre ad essere aiutato dalle straordinarie giornate di sole di Pasqua, ha segnato per i 150 iscritti la prima uscita uffciale outdoor del 2022.

Da Torino CusTorino e Beach Volley Training, Mba Beach Volley Accademy di Milanio, Be.vo San Bartolomeo, In Beach di Cuneo, Bvg di Asti e Beach Volley Stade di Aosta. Queste le 7 società che insieme a Riviera Beach Volley hanno realizzato a Laigueglia il campo di allenamento per beachers più grande mai realizzato in Liguria.

Oltre al clinic Pasquetta si è trasformata in occasione per tornei di tutti i livelli targati Riviera. Trentadue coppie maschili e femminili al serie Beach federale, 12 amatoriali maschili, 20 femminili e 48 partecipanti al torneo giallo per un totale di 176 persone.

Alla premiazione l’Assessore allo Sport Massimiliano D’Appolito: “Dopo il Trofeo Laigueglia la nostra intenzione è trasformare il paese anche nel capoluogo ligure del beach volley”. Spettacolare finale nel serie beach maschile con la vittoria al terzo set del duo giovanissimo e talentuoso Acerbi-Mussa, con il primo grande promessa già a soli 17 anni, in grado di imporsi sulla coppia ligure in grandissimo spolvero Fabbri – Bastoggi di Chiavari.

Nel B2 femminile il derby torinese BVT Guglielmo – Pizzato hanno sconfitto per 2-0 Cimmino-Corveglio. Nell’amatoriale vittoria senza discussioni del duo svizzero Jauffret – Stowasser come per Giudici-Bonifazi nel femminile.

Nonostante le previsioni non proprio eccezionali Laigueglia sarà ancora teatro di grandi emozioni nel mondo del beach volley. Sono attese oltre 400 persone con le 300 coppie iscritte tra campionato per società federale (la tappa sarà uno dei concentramenti tra i più grandi in Italia) e tornei amatoriali. Cento solo tra i federali semiprofessionistiche.

Tra i partecipanti della competizione aperta spicca a sorpresa la presenza del campione di Francia Olivier Barthelemy che farà parte di una comitiva francesce di oltre 40 beachers. I 16 campi quindi si divideranno tra manifestazioni federali e amatoriali per un week-end dai conti alla mano con più di 1000 gare. L’appuntamento è al Ghè di Laigueglia, ristorante dei Bagni Lido fronte stazione dove 14 campi dominano la scena del rettilineo verso Alassio.

Non potevano mancare suggestivi un campo sotto il bastione cinquecentesco e un altro dalla piazzetta del borgo piazzotosi quarto nella classifica Rai dei borghi più belli di Italia nel 2019. Sabato la manifestazione vedrà campionato Fipav Silver e 2×2 amatoriale. La domenica tabellone principale con finali Silver e spazio ai master 35 e 40 e 4×4. Lunedì 25 aprile sarà il turno dei giocatori PRO con torneo Gold Fipav e 2×2 misto.

“La collaborazione è la chiave per rilanciare lo sport e il turismo dopo la pandemia – conclude Marri – sono davvero grato al Comune di Laigueglia per il supporto e a tutte le realtà straordinarie come I follow Beach Volley con le quali stiamo realizzando qualcosa di incredibile”.

Intanto il sogno Riviera Beach Volley prosegue. Su Laigueglia grazie al nuovo ripascimento si potrebbero raggiungere numeri di campi e partecipanti impensabili per la Liguria. Ma più che un’utopia si configura come un progetto dalla concrete possibilità.

E’ infatti notizia di questa settimana l’affidamento prorio a Riviera Beach Volley ASD di una tappa del Campionato italiano assoluto ad Albissola da parte della Fipav. Sembravano non esserci gli spazi, ma è bastata una vagliatura significativa delle spiagge libere centrali di Albissola Marina per portare la serie A del beach volley in provincia di Savona per la prima volta nella sua storia.