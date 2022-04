Dopo due anni di stop, a Varazze ritorna la tradizionale Processione di Santa Caterina

Varazze. Ritorna la processione di Santa Caterina a Varazze, dopo due anni di assenza per via della pandemia Covid.

Una decisione giunta dopo la riunione di ieri sera in Comune tra gli amministratori, don Claudio Doglio, i rappresentanti delle Confraternite, della Protezione Civile, la presidente del corteo storico, il presidente della banda cittadina insieme alle altre realtà della città. Un evento a cui i varazzini tengono moltissimo e che da tempo auspicavano tornasse.

Ecco il programma delle celebrazioni per la patrona di Varazze, che culmineranno il 30 aprile.

La Novena di Santa Caterina si terrà nella Collegiata di Sant’Ambrogio: inizierà il 21 e terminerà il 29 aprile con il concerto della banda Cardinal Cagliero sul piazzale della chiesa.

Non ci sarà il corteo storico, ma tre rappresentazioni significative: nella Cappelletta di San Nazario quella del miracolo della bambina guarita, in Sant’Ambrogio quella di Avignone, in San Domenico quella del Beato Jacopo.

Si torna dunque all’antico, alla tradizione, con la processione dei fedeli che seguono la cassa della Santa. Uso della mascherina nei momenti di assembramento, uno di questi, quello sul piazzale di Sant’Ambrogio.

Varazze scioglierà anche questa volta il suo voto alla Santa che, di ritorno da Avignone per convincere il papa a tornare a Roma, si fermò a Varazze dove era in corso una grave epidemia di peste. Era il 3 ottobre del 1376. Santa Caterina pregò e il morbo miracolosamente scomparve.

Fu così che i varazzini come voto, si impegnarono ad erigere una Chiesa in onore della SS. Trinità che fu ultimata l’anno successivo: la chiesa di Santa Caterina. Da allora la popolazione, per tradizione, scioglie quel voto di ringraziamento andando ogni anno in quella chiesa chiara a un passo dal mare. E quest’anno di nuovo, come vuole la tradizione.