Donne Impresa Coldiretti Savona, via ai progetti nelle scuole: dal laboratorio per fare il pesto biologico a quello sull’olio

Savona. Donne Impresa Coldiretti Savona arriva nelle scuole: una serie di incontri organizzati con gli studenti e i docenti dell’istituto comprensivo delle Albisole per portare in aula giochi, divertimento e tanti insegnamenti sull’agricoltura e sulle aziende del territorio. Due i progetti che hanno preso il via questa mattina: il primo dedicato all’agricoltura biologica, organizzato con il contributo di Regione Liguria; il secondo, dal titolo “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, realizzato da Coldiretti Donne Impresa che ha visto in aula la presenza di Anna Fazio, vice Responsabile del movimento, di Gabriella Caratti e di Daniela Montina.

Il progetto sul biologico, che persegue alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda dell’ONU 2030, vuole far avvicinare i bambini all’agricoltura e alla filiera corta agricola di Savona, per aiutarli a crescere con la consapevolezza che qualità del cibo, rispetto dell’ambiente e sostenibilità vanno sempre di pari passo. A questo scopo i bambini hanno potuto partecipare a un laboratorio di preparazione del pesto biologico, per imparare la ricetta di uno dei prodotti più rappresentativi della Liguria. Il progetto di Coldiretti Donne Impresa, invece, vuole far conoscere la realtà di Campagna Amica: il tema principale sarà “Cibo buono per noi e la natura”, con focus sulla sostenibilità ambientale, la stagionalità delle produzioni, la valorizzazione delle biodiversità locali, il consumo consapevole e lo spreco alimentare. Tra giochi e attività informative i bambini questa mattina hanno potuto partecipare anche a un laboratorio di assaggio dell’olio.

“Siamo entusiasti di poter portare la realtà di Coldiretti nelle scuole – affermano Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, direttore provinciale – Attività come queste servono per insegnare ai bambini temi al giorno d’oggi importantissimi, come il rispetto dell’ambiente e lo spreco alimentare, attraverso attività di gruppo e laboratori che creano un clima di collaborazione e permettono di imparare divertendosi”.

Per entrambi i progetti sono previsti incontri in aula con tecnici esperti, aziende locali e con le imprenditrici di Donne Impresa; i bambini, inoltre, avranno l’occasione di fare gite in fattoria e nelle aziende per entrare in contatto diretto con la natura. “Come Donne Impresa siamo davvero contente di far parte di questo progetto e di poter portare la nostra esperienza in aula toccando problematiche che sempre più spesso colpiscono il nostro territorio e il mondo agricolo. –spiega Anna Fazio, vice Responsabile Donne Impresa- Credo che insegnare ai bambini il rispetto dell’ambiente e della natura attraverso il consumo consapevole sia essenziale, e questa è un’ottima occasione per farli avvicinare anche alle realtà produttive del loro territorio”.