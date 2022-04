Dona il tuo 5x1000 alla Polisportiva del Finale!!

La Polisportiva del Finale, da oltre 25 anni, svolge un importante ruolo nel mondo sportivo del Finalese. Il suo scopo è quello di sostenere, organizzare e promuovere lo sport a livello agonistico, inclusivo e sociale, stimolando la partecipazione e la collaborazione di tutti gli abitanti di Finale Ligure e dintorni.

Coordina le sezioni sportive e non solo, che ne fanno parte, e promuove attivamente lo sport insieme ai suoi settori.

Collabora con le scuole di ogni ordine e grado del Finalese per le attività motorie e di educazione fisica e sportiva.

La nostra struttura organizzativa, infatti, prevede anche la Sezione Gestione Impianti, la Sezione Amministrazione, Segreteria e Comunicazione, la Sezione Eventi, e la Sezione Scuola e Promozione Sociale; sezioni queste ultime che si avvalgono, tra gli altri, di collaboratori provenienti dallo sviluppo di specifici progetti di inclusione ed integrazione.

Attraverso la Sezione Eventi e la Sezione Scuola e Promozione Sociale sviluppa nel corso dell’anno attività didattica per i bambini di 5 plessi delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo di Finale Ligure (Arene Candide, Celesia, Finalpia, Calvisio e Calice), per i bambini delle scuole medie e quelli dei 2 plessi delle scuole dell’Infanzia (Finalmarina e Calvisio), dello stesso Istituto Comprensivo.

Attraverso i suoi istruttori, propone anche attività ai ragazzi delle scuole superiori, come corsi di autodifesa e contro il bullismo.

Pone la sua attenzione all’atleta nel suo complesso, avvalendosi della collaborazione di diverse figure professionali tra cui: fisioterapisti, osteopati, massaggiatore sportivo, preparatore atletico, psicologo e nutrizionista, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. È attivo, infatti, all’interno della nostra struttura un “Centro d’Ascolto”, struttura gestita in collaborazione con uno psicologo, istruttore di Aikido, con il quale si cerca di prevenire, affrontare e gestire eventuali situazioni di disagio.

Propone moltissime attività sportive, quali Volley, Basket, Parapendio, Aikido, Kung Fu e Wing Chun, Scherma, Pallatamburello, Ginnastica Dolce, Pilates, Kettlebell, Preatletismo e Sport da Combattimento, Pesca Sportiva, Tiro con l’Arco, Atletica, Baseball e Softball, Ginnastica Ritmica e Artistica, Trail Running, Ippica e Volteggio oltre ad attività ludiche e per trascorrere il proprio tempo libero:

tra queste ultime ricordiamo il Bagno di Beneficenza “Spiaggia Amici del Mare” gestito in collaborazione con la Parrocchia N. S. Assunta e Giacomo di Finalpia, il Minigolf di Finalpia, gestito in collaborazione con l’Associazione Marinai d’Italia, sezione di Finale Ligure e il Centro Sportivo San Lorenzo di Varigotti dove si può giocare a tennis e calcetto.

Patrocinata dal Comune di Finale Ligure, svolge prevalentemente la propria attività all’interno di strutture sportive e palestre scolastiche comunali che gestisce attraverso apposite convenzioni:

Palasport Alessia Berruti: Via Calice 18 Finale Ligure

Palestra Raffaela Zat – Scuola Media Aycardi: P.zza Deledda Finale Ligure

Palestra Pietro Fiaschi – Istituto Alberghiero: Via Manzoni Finale Ligure

Palestra Rivetti: Via Fiume Finale Ligure

Campo Viola: Strada Provinciale 17 Finale Ligure

Centro sportivo San Lorenzo Varigotti: Strada degli Ulivi Finale Ligure Varigotti

Palestra Via XXV Aprile – Scuole Elementari: Via XXV Aprile Finale Ligure

Palestra Comunale Tovo San Giacomo: Via G.B. Accame Tovo San Giacomo

Campo Rosso: Via Dante Finale Ligure

Bocciodromo: Via Cadana Finale Ligure

Sala Scherma di Palazzo Pozzobonello: Via Quarda Superiore Savona

Palestra OnlyKettlebell: Via Aurelia 15 Varigotti

Nel suo complesso la Polisportiva si avvale di circa 60 collaboratori (in prevalenza tecnici, allenatori e Maestri) e di 2 dipendenti a tempo indeterminato.

Tutti gli investimenti che vengono portati avanti, sugli impianti, sulle attrezzature, sulle risorse umane, sono finalizzati a dare sempre maggiore qualità all’offerta, ovviamente con tanti sacrifici e grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure.

Nel realizzare tutto ciò, possono aiutarci le aziende, mediante sponsorizzazioni, contraccambiate da vari strumenti di pubblicizzazione, ma è importante anche l’aiuto dei privati:

con il piccolo gesto di donare il 5×1000, possiamo realizzare tanti progetti ed eventi rivolti in primis a bambini e ragazzi, ma anche a persone di ogni età, adulti e anziani, senza dimenticare la possibilità di includere all’interno dei nostri progetti chiunque desideri far parte della nostra grande famiglia.

Ringraziamo calorosamente in anticipo chi vorrà contribuire a questi ed ai futuri progetti che vogliamo realizzare, mantenendo sempre proposte accessibili e adatte a tutti!!

#5×1000 #polisportivadelfinale #unosportpertutti