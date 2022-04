Distilo-Tomatis, scontro totale: “Albenga senza Ps colpa di un sindaco senza attributi”. La replica: “Gioca sulla sanità per screditarmi”

Albenga. Ormai è triste notizia la spaccatura che si è generata all’interno del consiglio comunale di Albenga sul tema ospedale, con minoranza e maggioranza che appaiono, se possibile, mai distanti quanto oggi.

Una bagarre sul tema sanità, dalla quale emergono però anche importanti risvolti politici. Ormai è certo: l’idillio tra il sindaco Riccardo Tomatis e il presidente del consiglio comunale Diego Distilo è finito, così come appare palese un riavvicinamento concreto di quest’ultimo al cdx ingauno (si era candidato già con il cdx, con Fratelli d’Italia, ma alle Regionali) dopo i forti dissapori delle ultime elezioni comunali.

E se mai ci fosse stato bisogno di una ulteriore conferma, dopo l’uscita di Distilo dalla maggioranza e i botta e risposta piccati sulla non realizzazione della società multiservizi e non solo, il terreno di scontro si è spostato anche sulla sanità. E con toni quantomai duri e sprezzanti.

Teatro della discussione è il consiglio comunale straordinario di ieri sera, la miccia è la delibera firmata da Distilo con FI e Lega e la discussione sugli emendamenti proposti dalla maggioranza. Una formula esplosiva.

“Vedete, il vero problema è che ad Albenga siamo politicamente scarsi, – ha tuonato Distilo. – Mentre a Pietra Ligure hanno il sindaco De Vincenzi, che riesce a combattere a far venire il presidente Toti, in presenza, per difendere l’ospedale Santa Corona, noi non abbiamo un primo cittadino politicamente forte come lui. In questo momento vanno tirati fuori gli attributi, quelli veri, e qui non ne siamo in grado”.

“Credo che se un sindaco volesse davvero difendere il proprio ospedale andrebbe avanti e indietro da Genova di continuo, sbatterebbe i pugni sul tavolo, fino ad incatenarsi fuori dalla Regione per ottenere quando richiesto. Qui invece si fa sempre la voce grossa in consiglio comunale, ma non nelle sedi opportune: quando, grazie al mio intervento, siamo riusciti ad avere un colloquio in videoconferenza con il presidente Toti, gli abbiamo lanciato le miccette. La politica ingauna è quasi nulla, non siamo mai in grado di dare dimostrazioni di forza. Questo è il problema della città. E ora si cavalca l’onda ospedale per nascondere tutto il resto”, ha proseguito.

Quindi, una critica all’ormai celebre slogan “senza pronto soccorso si muore”, uno dei motivi che hanno spinto Distilo a non prendere parte alla grande marcia per l’ospedale e a lanciare una raccolta firme per il nosocomio, ma “in proprio”: “Personalmente rispetto lo slogan, ma è dal 2012, non da oggi, che il pronto soccorso non c’è e io non sono mai morto. Non si può chiedere una cosa che la legge, attraverso il Dm 70, non concede: dobbiamo chiedere un PPI non un Pronto Soccorso. Ma Albenga ha una politica scarsa, che gli attributi se li è giocati”, ha concluso.

E la replica del sindaco Tomatis non si è fatta attendere: “Pensare che i fondi della sanità siano distribuiti dalla Regione sulla base della simpatia/bravura di un sindaco oltre che essere del tutto inverosimile, è a dir poco pretenzioso. Dobbiamo tenere conto che purtroppo il presidente Toti sul tema sanità sta voltando le spalle, non a un’amministrazione, ma a un intero territorio, ai suoi sindaci, a tutti gli amministratori e soprattutto ai cittadini. Questo atteggiamento dura da tempo”.

“Il problema della scarsa valorizzazione dell’ospedale di Albenga ha attraversato tutte le amministrazioni di ogni colore politico. Forse varrebbe la pena che ognuno si facesse un esame di coscienza sulle scelte fatte a livello di elezioni regionali, sia in termini di appoggio politico a chi ha ormai da sette anni distrutto la sanità albenganese, sia per quanto riguarda le ambizioni personali che non hanno permesso al nostro Comune di avere un rappresentante in Regione”, ha aggiunto.

“Probabilmente da fastidio che io stia portando avanti questa battaglia a favore dell’ospedale con il consenso e l’appoggio di tutta la città attraverso la società civile e quindi si cercano argomenti per screditarmi. Fa ancora più male sapere che chi sta facendo questo gioco lo fa a discapito di un tema importante come la sanità. È ovvio che in questo atteggiamento c’è un tentativo di indebolire la mia posizione anche a discapito della battaglia sull’ospedale e questo la dice lunga su quanto gli interessi personali possano fare male alla comunità”, ha concluso il primo cittadino.