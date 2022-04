Disponibile nelle librerie “Genitori imbarazzanti”, libro del parroco di Alassio Gabriele Corini

Alassio. Il parroco di Alassio don Gabriele Maria Corini ha dato alle stampe il libro “Genitori Imbarazzanti”, un testo che trae la sua origine dal biblico “Il Libro dei Giudici “. Gli abbiamo chiesto di parlarne ai microfoni di IVG.it.

“Il libro ‘Genitori Imbarazzanti’ è tratto da un libro biblico in cui compaiono figure di genitori che hanno la qualifica di ‘imbarazzanti’ perché in realtà sono l’anti-modello di come si dovrebbe vivere la genitorialità – spiega il sacerdote – Nelle loro dinamiche, però, hanno molto da dire anche alle famiglie e all’essere genitori oggi. A partire dal contesto biblico, ogni capitolo dà spunti di meditazione e riflessione su come essere genitori oggi. Le stesse dinamiche che caratterizzano l’umano, pur a distanza di secoli e pur in ambienti culturali totalmente diversi si ritrovano anche nel nostro oggi”.

“Il titolo – prosegue don Corini – ha certamente un suo motivo accattivante ma rispecchia queste situazioni. I genitori in questo testo biblico vengono meno alla loro responsabilità genitoriale per diversi motivi: chi per gloria, chi per potere. Importante e qualificante di questo libro è la prefazione del vescovo di Albenga, monsignor Guglielmo Borghetti, non solo in quanto vescovo diocesano, ma soprattutto per la sua competenza come moderatore della scuola nazionale di pastoral counseling e la sua competenza come psicologo per cui anche la prefazione dà veramente una chiave di lettura qualificata e importante al testo stesso”.