Disabili senza posto sul treni, sindacato Orsa: “Necessario potenziamento del servizio”

Genova/Savona. “Abbiamo scritto alle istituzioni in merito all’episodio riguardante la comitiva di giovani disabili che a Pasquetta non è riuscita ad accedere al treno regionale 3075: c’è urgenza di un intervento concreto”. A dirlo il sindacato Orsa, che si occupa da anni del settore dei trasporti.

“L’estate è alle porte e se non si interviene con un potenziamento del servizio, si rischia di affrontare ogni giorno episodi di sovraffollamento, episodi che mettono a rischio l’incolumità del personale front-line e dei viaggiatori – proseguono -. Il servizio in essere non è adeguato alle reali richieste di mobilità dei turisti che hanno voglia di visitare la nostra bella Liguria, soprattutto in un periodo post-emergenziale e di grande ripresa del flusso turistico”.

“E’ evidente che esiste la necessità impellente di un aumento dei livelli di trasporto ferroviario, anche in considerazione dello stato di degrado in cui versano le autostrade della nostra Regione, alle prese con continui e interminabili cantieri di lavoro” aggiungono dal sindacato, poi concludono: “Chiediamo alle istituzioni la convocazione di un tavolo regionale per definire tutti gli interventi necessari a migliorare e incrementare i mezzi, la qualità dell’assistenza e la quantità del personale, anche in considerazione di una stagione estiva ormai alle porte che si preannuncia problematica”.