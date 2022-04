Diecimila metri per 10mila euro: Filippo Richeri scala sei vette del Bernina raccogliendo fondi per una slitta per bambini con disabilità

Calice Ligure. Doveva raggiungere 10mila euro al fine di poter sviluppare un nuovo prototipo di slitta per permettere ai bambini con disabilità di avvicinarsi al mondo dello sci di fondo. Filippo Richeri ne ha raccolti 11.700 grazie alla sua iniziativa sulla piattaforma GoFundMe.

Richeri, che vive a Milano ma originario di Calice Ligure, in provincia di Savona, è ormai un habitué delle sfide a scopi benefici. Già lo scorso anno aveva prima attraversato l’Italia in bici con l’obiettivo di acquistare una sedia a rotelle di ultima generazione per Guidino, bimbo di tre anni affetto da SMA. Successivamente aveva raccolto tremila euro, dopo 14 ore tra bici e sci fino a Saint Moritz, per la Onlus EnjoySki, associazione no profit nata nel 2015 che permette ai ragazzi diversamente abili di avvicinarsi agli sport invernali.

Lo scorso 21 marzo ha riaffrontato le montagne attorno al massiccio del Bernina, raggiungendo 10mila metri di ascesa in appena quattro giorni, dormendo in bivacchi non assistiti. Tutto per raccogliere i 10mila euro necessari a progettare una nuova slitta adatta ai bimbi con disabilità, per consentire loro di avvicinarsi allo sci di fondo

“Ogni raccolta fondi per me è una sfida; questa volta ho deciso di sfidare le montagne, e tentare di raggiungere 10.000 metri di ascesa in appena quattro giorni, autosufficiente (food&beverage) e dormendo in bivacchi non assistiti – spiega – Le cime saranno sei, attorno al massiccio del Bernina: dai 3.900 metri del Piz Palù ai 3.800 metri del Piz Morterasch passando per una sola cima sotto i 3.000 metri (Fuorcla Suvretta 2.966 metri ). Sarò accompagnato dalla mia guida, Francesco, felice di supportarmi e sopportarmi per 4 lunghissimi e faticosissimi giorni! La giornata ‘tipo’ prevede sveglia alle 5.30 del mattino, sci ai piedi alle 6 e circa 7 ore di ascesa e 3 ore di discesa, cercando di arrivare entro le 4pm nei vari bivacchi per poter accendere il fuoco e riscaldare il locale per la notte”.

I soldi necessari per lo sviluppo di questa slitta speciale andranno alla Lymph Foundation. La raccolta ha avuto decine di donazioni ed è raggiungibile qui. Intanto Richeri si prepara alla prossima sfida.