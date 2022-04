Definita la selezione del premio “Alassio Centolibri”

Alassio. “L’annuncio dei libri in Selezione Premio Alassio – le parole di Paola Cassarino -​ si vela di profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Lorenzo Mondo, una delle anime storiche del Premio “Un Autore per l’Europa” che per tanti anni ha fatto parte della Giuria tecnica. Grande amico della Città di Alassio e della Biblioteca sul mare, cui aveva già donato parte del suo patrimonio librario, lascia il ricordo di un uomo di classe e grande cultura. Insieme alla Giuria Tecnica cercheremo di ricordarlo al meglio per tutto quanto ha fatto per la cultura, per la letteratura, per il Premio Alassio e per la nostra città”.

Paolo Colagrande con “Salvarsi a vanvera” (Einaudi), Maurizio De Giovanni con “L’equazione del cuore” (Mondadori), Luigi Garlando con “L’album dei sogni” (Mondadori), Andrej Longo con “Solo la pioggia” (Sellerio), Michele Mari con “Le maestose rovine di Sferopoli” (Einaudi), Titti Marrone “Se solo il mio cuore fosse pietra” (Feltrinelli), Divier Nelli con “Posso cambiarti la vita” (Vallecchi), Antonio Pascale con “La foglia di fico” (Einaudi), Veronica Raimo con “Niente di Vero” (Einaudi) e Alessandro Zaccuri con “Poco a me stesso” (Marsilio) sono, rigorosamente in ordine alfabetico i dieci autori che entrano nella Selezione Premio Alassio da cui usciranno i cinque finalisti della 28° edizione del Premio Letterario “Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa”.

Nell’ambito del Festival della Cultura 2022, da mesi la giuria tecnica del Premio è al lavoro per la prima selezione: “Dai molti titoli valutati dalla Giuria tecnica, attraverso riunioni e una votazione finale, si ottiene la Selezione Premio Alassio, ovvero l’insieme di quei romanzi che meglio rappresentano la narrativa contemporanea italiana in prospettiva Europea” spiegano dalla Biblioteca che da 28 anni cura la Segreteria del Premio.​

In questa fase è la giuria tecnica, composta dalla stessa Consigliera Cassarino, e da Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, e ancora Franco Gallea, Francesco Manzitti, Magda Ravina e da Antonio Ricci e presieduta dal Prof Gian Luigi Beccaria​ a vagliare i titoli ammessi alle selezioni successive

“E’ la fase più difficile perchè il numero di romanzi dal quale si parte è davvero notevole: romanzi editi in Italia tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Ogni anno però accade il miracolo: quando ci troviamo per definire la prima selezione, le opinioni di tutti possono variare su una manciata di titoli, ma vi è sempre una condivisione allargata. Considero questo gruppo di lavoro una squadra fondamentale per il Premio”.

“In occasione della presentazione dei primi dieci finalisti del Premio Alassio, che ho l’ onore e il piacere di Presiedere – le parole del Prof. Beccaria – voglio rivolgere un saluto all’ Assessore alla Cultura, ai colleghi della giuria, ai giurati stranieri, con i quali stiamo proficuamente lavorando per scegliere, tra i molti in concorso, il romanzo cui toccherà la palma della vittoria. Sono certo che il libro che per Settembre proporremo sarà come sempre degno della tradizione prestigiosa di questo Premio​”.

Sabato 3 sette​mbre sarà possibile assistere alla serata conclusiva del Premio Un Autore per l’Europa, nel corso della quale verrà decretato il vincitore di questa edizione.

Dopo il successo dello scorso anno, tornerà alla conduzione della serata finale, Neri Marcorè, apprezzatissimo e poliedrico artista con una straordinaria passione per la letteratura

“Innanzitutto mi complimento con i primi dieci finalisti. Devo poi ringraziare l’amministrazione comunale di Alassio, la Consigliera incaricata alla Cultura, Paola Cassarino – le parole dello stesso Marcorè – per avermi concesso il piacere di ritornare ad Alassio e alla conduzione della serata finale del Premio. Sono molto curioso di leggere questi romanzi e prepararmi al meglio per la serata finale”.

“Ogni Premio letterario – aggiunge – ha la sua peculiarità, di questo ho particolarmente apprezzato la sinergia tra la giuria tecnica che opera la prima selezione, e quella degli italianisti, esperti di letteratura italiana in contesti internazionali dal cui voto scaturisce il vincitore finale. E’ una formula efficace che conferisce al Premio un respiro più ampio”

“Nei prossimi giorni – aggiunge Paola Cassarino – la Biblioteca Civica di Alassio prenderà i contatti con le case editrici e con gli autori per definire un calendario di incontri che veicoleremo tramite i social per far conoscere meglio al pubblico i romanzi selezionati e i relativi scrittori. Quest’anno coinvolgeremo anche la giuria tecnica in brevi appuntamenti che ci condurranno tra le pagine di questi testi. Prima della serata finale, infatti invito tutti a seguire le promozioni estive di natura social che accompagneranno gli eventi collegati all’estate del Premio Letterario Alassio Centolibri Un Autore per l’Europa”, in particolare gli incontri e gli approfondimenti con i finalisti”.

“Saranno una primavera e un’estate davvero dense di importanti eventi culturali – aggiunge Marco Melgrati, Sindaco di Alassio – con il Premio Alassio Centolibri e soprattutto con una nuova edizione del Festival della Cultura, di cui il Premio fa parte. Come già negli scorsi anni, abbiamo cercato di ampliare l’offerta e di predisporre un calendario articolato su più temi e rivolto a un pubblico sempre più vasto e preparato. Il Premio letterario, in questo contesto, si conferma un punto di riferimento nella tradizione Culturale della nostra città”.

Per chi volesse saperne di più sulle opere, presso la Biblioteca civica di Alassio sarà possibile leggere i romanzi finalisti di questa edizione 2022.