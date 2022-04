Davide Crevani e Isabella Rimondo portano lo Sharin Judo due volte sul podio alla Turin Cup

Savona. Sabato 23 aprile si è svolta a Torino l’edizione 2022 della Judo Turin Cup, gara di assoluto livello che ha regalato allo Sharin Judo due bellissimi podi.

La prima medaglia ha il colore dell‘argento ed è stata conquistata da Davide Crevani, alla prima gara dopo il cambio di categoria (Cadetti 81 kg) che si è fatto sentire solo nella finale; il judoka savonese ha dimostrato un judo di ottima qualità, che gli ha permesso di vincere molti incontri prima del tempo limite.

La seconda medaglia, un bronzo, l’ha ottenuta Isabella Rimondo (Junior 57 kg) che ha mostrato un ottimo momento di forma tecnica e fisica, dando sfoggio di grandi capacità nelle fasi di lotta sia in piedi sia a terra.

Federico Cerullo ha sfiorato il podio, concludendo la gara con cinque vittorie e due sconfitte, che rendono un po’ amaro il finale di gara, visto il buon judo portato sul tatami. Marco Martinelli e Mattia Trombone si sono fermati ai quarti a causa di qualche distrazione di troppo. Gara invece sfortunata per Alessio Ferraro che si è dovuto fermare dopo due vittorie a causa di un piccolo infortunio.

Le gare torinesi sono state solo la punta dell’iceberg del weekend judoistico dello Sharin Judo che, in contemporanea, ha schierato al Budo Trophy di Genova una ventina di piccoli guerrieri (dai 4 ai 10 anni di età) che hanno davvero lottato e venduto cara la pelle come i loro compagni più grandi, sfoggiando un judo davvero non comune a queste giovani età. I piccoli judoka hanno portato a casa podi, medaglie e una quantità enorme di ippon (la vittoria netta, prima del tempo massimo).

Insomma lo Sharin Judo, anche in questo weekend, ha portato il judo savonese a ben figurare in svariati tornei di alto livello, facendo bandiera di un’idea di questa disciplina dedicata ai giovani.

Il presidente Igor Piperis si dichiara entusiasta di come la palestra stia superando questo periodo pandemico molto difficile, grazie proprio ad un vivaio giovane e in piena crescita, a conferma di come puntare sui giovani e lavorare per i giovani sia una scelta giusta.

Isabella Rimondo sul terzo gradino del podio